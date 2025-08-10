Fitchin Universe প্রাইস (CHIN)
Fitchin Universe(CHIN) বর্তমানে 0.00509942USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 864.46KUSD। CHIN থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CHIN থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CHIN এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Fitchin Universe থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00014399 ছিল।
গত 30 দিনে, Fitchin Universe থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0003357228 ছিল।
গত 60 দিনে, Fitchin Universe থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0025507028 ছিল।
গত 90 দিনে, Fitchin Universe থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.004483584036324803 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00014399
|+2.91%
|30 দিন
|$ -0.0003357228
|-6.58%
|60 দিন
|$ -0.0025507028
|-50.01%
|90 দিন
|$ -0.004483584036324803
|-46.78%
Fitchin Universe এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.88%
+2.91%
+13.92%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
FITCHIN Universe is a multi-layer ecosystem of competition, community engagement and tokenized entertainment bridging the gap between web2 gaming and web3. The ecosystem is powered by $CHIN, the gamer’s token. Founded in 2022 by soccer legend Sergio "Kun" Aguero, FITCHIN quickly became the leading Spanish-speaking gaming platform. Partnering with Web2 and Web3 giants, esports teams like Leo Messi's KRÜ Esports, and creators like TheDonato it achieved an extended reach of 250M followers. Clans Arena, the flagship product, enables the tokenization of gaming communities and engages users through an Own-to-Earn model in competitive tournaments for liquidity and real token price action. The Clans Arena leverages FITCHIN’s community hubs, tournament infrastructure, and THE HUB digital identity avatars, providing a 360 web3 entertainment experience for the user.
