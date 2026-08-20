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Fishing Frenzy-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00123127 USD। FISH-এর মার্কেট ক্যাপ 337,966 USD। FISH-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Fishing Frenzy-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00123127 USD। FISH-এর মার্কেট ক্যাপ 337,966 USD। FISH-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

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Fishing Frenzy প্রাইস (FISH)

তালিকাভুক্ত নয়

1 FISH থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00123127
$0.00123127$0.00123127
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Fishing Frenzy (FISH) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 21:14:59 (UTC+8)

Fishing Frenzy-এর আজকের প্রাইস

আজ Fishing Frenzy (FISH)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00123127, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান FISH থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি FISH-এর জন্য $ 0.00123127

Fishing Frenzy বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 337,966 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 274.48M FISH। গত 24 ঘণ্টায়, FISH এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0 (নিম্ন) এবং $ 0.0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00483823 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.0011024

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, FISH গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 45.75-তে পৌঁছেছে।

Fishing Frenzy (FISH) এর মার্কেট তথ্য

$ 337.97K
$ 337.97K$ 337.97K

$ 45.75
$ 45.75$ 45.75

$ 1.23M
$ 1.23M$ 1.23M

274.48M
274.48M 274.48M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Fishing Frenzy এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 337.97K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 45.75। FISH এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 274.48M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 1.23M

Fishing Frenzy-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.00483823
$ 0.00483823$ 0.00483823

$ 0.0011024
$ 0.0011024$ 0.0011024

--

--

0.00%

0.00%

Fishing Frenzy (FISH) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Fishing Frenzy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Fishing Frenzy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0.0000000000 ছিল।
গত 60 দিনে, Fishing Frenzy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0.0000000000 ছিল।
গত 90 দিনে, Fishing Frenzy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ 0.00000000000.00%
60 দিন$ 0.00000000000.00%
90 দিন----

Fishing Frenzy এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Fishing Frenzy (FISH) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, FISH এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Fishing Frenzy (FISH) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Fishing Frenzy এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Fishing Frenzy সম্পর্কে

বর্তমানে Fishing Frenzy কী ট্রেড করছে?

বর্তমান দাম: Tk0.1513961533896846580000, গত ২৪ ঘন্টায় দামের পরিবর্তন --%।

FISH কি প্রাতিষ্ঠানিক আগ্রহ আকর্ষণ করছে?

প্রাতিষ্ঠানিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাওয়া ট্রেডিং ভলিউম (Tk--), স্থিতিশীল তরলতা এবং তার সমকক্ষ Gaming (GameFi),Ronin Ecosystem,On-chain Gaming প্রতিযোগীদের তুলনায় দীর্ঘমেয়াদী দামের পারফরম্যান্স থেকে অনুমান করা যেতে পারে।

Fishing Frenzy বাজার কতটা তরল?

--/100 তরলতা স্কোর বাজারে শক্তিশালী গভীরতা ইঙ্গিত করে, যা বড় অর্ডার এক্সচেঞ্জগুলিতে দক্ষতার সাথে সম্পাদন করতে সক্ষম করে।

FISH সম্পর্কে প্রচলিত সরবরাহ কী ইঙ্গিত দেয়?

274484984.43495774 টোকেন সহ, সরবরাহের গতিবিধি দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে, বিশেষ করে প্রাতিষ্ঠানিক সংগ্রহ বা বিতরণের চক্রের সময়।

Fishing Frenzy এর ঐতিহাসিক শীর্ষের সাথে তুলনা করলে কী দেখা যায়?

এর ATH Tk0.5949055943981206420000 এবং ATL Tk0.135550382529248960000 প্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকি মূল্যায়নের জন্য রেফারেন্স পয়েন্ট হিসাবে কাজ করে।

আজ Fishing Frenzy কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করছে?

এটি দৈনিক ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা প্রাতিষ্ঠানিকদের জন্য প্রবেশ কৌশল মূল্যায়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মেট্রিক।

-- প্রাতিষ্ঠানিক আগ্রহকে কীভাবে প্রভাবিত করে?

---এর স্থিতিশীলতা, স্কেলেবিলিটি এবং ডেভেলপার ইকোসিস্টেম বড় বিনিয়োগকারীদের দীর্ঘমেয়াদী টেকসইতা মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Fishing Frenzy সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 21:14:59 (UTC+8)

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