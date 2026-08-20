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Firelight Staked XRP-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1.19 USD। STXRP-এর মার্কেট ক্যাপ 67,325,501 USD। STXRP-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Firelight Staked XRP-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1.19 USD। STXRP-এর মার্কেট ক্যাপ 67,325,501 USD। STXRP-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

STXRP সম্পর্কে আরও

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Firelight Staked XRP লোগো

Firelight Staked XRP প্রাইস (STXRP)

তালিকাভুক্ত নয়

1 STXRP থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$1.19
$1.19$1.19
+0.17%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Firelight Staked XRP (STXRP) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 21:13:15 (UTC+8)

Firelight Staked XRP-এর আজকের প্রাইস

আজ Firelight Staked XRP (STXRP)-এর লাইভ প্রাইস $ 1.19, যা গত 24 ঘণ্টায় 17.88% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান STXRP থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি STXRP-এর জন্য $ 1.19

Firelight Staked XRP বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 67,325,501 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 56.62M STXRP। গত 24 ঘণ্টায়, STXRP এর ট্রেড হয়েছে $ 0.968733 (নিম্ন) এবং $ 1.2 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 2.4 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.961388

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, STXRP গত ঘণ্টায় -0.01% এবং গত 7 দিনে +17.83% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 30.54K-তে পৌঁছেছে।

Firelight Staked XRP (STXRP) এর মার্কেট তথ্য

$ 67.33M
$ 67.33M$ 67.33M

$ 30.54K
$ 30.54K$ 30.54K

$ 67.33M
$ 67.33M$ 67.33M

56.62M
56.62M 56.62M

56,622,211.56088
56,622,211.56088 56,622,211.56088

Firelight Staked XRP এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 67.33M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 30.54K। STXRP এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 56.62M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 56622211.56088। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 67.33M

Firelight Staked XRP-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.968733
$ 0.968733$ 0.968733
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 1.2
$ 1.2$ 1.2
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.968733
$ 0.968733$ 0.968733

$ 1.2
$ 1.2$ 1.2

$ 2.4
$ 2.4$ 2.4

$ 0.961388
$ 0.961388$ 0.961388

-0.01%

+17.88%

+17.83%

+17.83%

Firelight Staked XRP (STXRP) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Firelight Staked XRP থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.179799 ছিল।
গত 30 দিনে, Firelight Staked XRP থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0560910070 ছিল।
গত 60 দিনে, Firelight Staked XRP থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0523103770 ছিল।
গত 90 দিনে, Firelight Staked XRP থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0020174476537083 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.179799+17.88%
30 দিন$ +0.0560910070+4.71%
60 দিন$ +0.0523103770+4.40%
90 দিন$ +0.0020174476537083+0.00%

Firelight Staked XRP এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Firelight Staked XRP (STXRP) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, STXRP এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Firelight Staked XRP (STXRP) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Firelight Staked XRP এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Firelight Staked XRP (STXRP) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Flare Network EcosystemLiquid Staking Tokens

Firelight Staked XRP সম্পর্কে

Firelight Staked XRP-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?

Firelight Staked XRP-এর মূল্য Tk146.3216211990260000, গত ২৪ ঘন্টায় 17.88% পরিবর্তিত হয়েছে। এটি বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো বাজারে সর্বশেষ চাহিদা ও সরবরাহের অবস্থা প্রতিফলিত করে।

STXRP-এর কতগুলি অনন্য হোল্ডার রয়েছে?

অন-চেইন হোল্ডারের সংখ্যা --; এটি STXRP-এর বিতরণ এবং সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্যতাকে ইঙ্গিত করে। হোল্ডারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া প্রায়ই নেটওয়ার্কের অংশগ্রহণ শক্তিশালী হওয়া বা দীর্ঘমেয়াদী আগ্রহ বৃদ্ধির সংকেত বলে বিবেচিত হয়।

Firelight Staked XRP তার নিজস্ব ব্লকচেইনে কতটা সক্রিয়?

---এর একটি টোকেন হিসেবে, এর কার্যকলাপ ওয়ালেট ইন্টারঅ্যাকশন, নেটওয়ার্ক ফি, স্টেকিং আচরণ এবং স্মার্ট কন্ট্রাক্ট ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। বৃদ্ধি পাওয়া কার্যকলাপ উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম বা উদ্ভিন্ন ইকোসিস্টেম উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে।

STXRP-এর মোট প্রচলিত সরবরাহ কত?

প্রচলিত সরবরাহ 56622211.56088 এর কাছাকাছি; এটি টোকেনের স্বল্পতা এবং মূল্যায়নকে সরাসরি প্রভাবিত করে। সরবরাহের পরিবর্তন ইমিশন, বার্ন বা আনলক সময়সূচীর কারণে ঘটতে পারে।

Firelight Staked XRP-এর ২৪ ঘন্টার ভলিউম কত?

গত একদিনে Firelight Staked XRP-এর ট্রেডিং ভলিউম Tk-- হয়েছে, যা প্রদর্শন করে যে এই অ্যাসেট কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করা হচ্ছে এবং এর তরলতার গভীরতা কত।

STXRP কীভাবে Liquid Staking Tokens,Flare Network Ecosystem প্রতিযোগীদের তুলনায় কাজ করছে?

Liquid Staking Tokens,Flare Network Ecosystem সেগমেন্টের অন্যান্য অ্যাসেটের তুলনায়, STXRP-এর গতিশীলতা বাজারের মনোভাব, বিনিয়োগকারীদের গ্রহণযোগ্যতা এবং ---এর সাথে সম্পর্কিত অন-চেইন মেট্রিক্সের উপর নির্ভর করে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Firelight Staked XRP সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 21:13:15 (UTC+8)

Firelight Staked XRP (STXRP) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
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02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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