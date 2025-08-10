Finvesta প্রাইস (FINVESTA)
Finvesta(FINVESTA) বর্তমানে 12.71USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 12.74MUSD। FINVESTA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Finvesta থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.17688308211588 ছিল।
গত 30 দিনে, Finvesta থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -1.5647763980 ছিল।
গত 60 দিনে, Finvesta থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -7.4763550020 ছিল।
গত 90 দিনে, Finvesta থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -9.049016607121513 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.17688308211588
|-1.37%
|30 দিন
|$ -1.5647763980
|-12.31%
|60 দিন
|$ -7.4763550020
|-58.82%
|90 দিন
|$ -9.049016607121513
|-41.58%
Finvesta এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.27%
-1.37%
+42.51%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Welcome to the forefront of crypto innovation with FINVESTA, the most deflationary asset on Pulsechain. Our ecosystem is achieving remarkable results, with 1,000+ FINVESTA tokens burned every day! This aggressive token burn enhances scarcity and significantly drives up demand, creating an unparalleled growth trajectory for our community. Where the DeFi Fun Begins on Pulsechain! 4% burn tax & 1% Finvesta reflections goes back to holders. Deflationary design exposed to PRC20 wave theory systems.
