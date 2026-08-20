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FinnDuck-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। FDUCK-এর মার্কেট ক্যাপ 13 975,01 USD। FDUCK-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!FinnDuck-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। FDUCK-এর মার্কেট ক্যাপ 13 975,01 USD। FDUCK-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

FDUCK সম্পর্কে আরও

FDUCK প্রাইসের তথ্য

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FinnDuck প্রাইস (FDUCK)

তালিকাভুক্ত নয়

1 FDUCK থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0,00001611
$0,00001611$0,00001611
+4,00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
FinnDuck (FDUCK) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 21:12:45 (UTC+8)

FinnDuck-এর আজকের প্রাইস

আজ FinnDuck (FDUCK)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 3,56% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান FDUCK থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি FDUCK-এর জন্য $ 0

FinnDuck বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 13 975,01 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 867,67M FDUCK। গত 24 ঘণ্টায়, FDUCK এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, FDUCK গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে -2,52% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

FinnDuck (FDUCK) এর মার্কেট তথ্য

$ 13,98K
$ 13,98K$ 13,98K

--
----

$ 13,98K
$ 13,98K$ 13,98K

867,67M
867,67M 867,67M

867 669 923,7360489
867 669 923,7360489 867 669 923,7360489

FinnDuck এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 13,98K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। FDUCK এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 867,67M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 867669923.7360489। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 13,98K

FinnDuck-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+3,56%

-2,52%

-2,52%

FinnDuck (FDUCK) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, FinnDuck থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, FinnDuck থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, FinnDuck থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, FinnDuck থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+3,56%
30 দিন$ 0+13,35%
60 দিন$ 0-3,63%
90 দিন----

FinnDuck এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য FinnDuck (FDUCK) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, FDUCK এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0,00%
FinnDuck (FDUCK) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, FinnDuck এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0,00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে FinnDuck এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? FDUCK এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, FinnDuck প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

FinnDuck (FDUCK) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

BNB Chain EcosystemCharityChinese Meme

FinnDuck সম্পর্কে

বর্তমানে FinnDuck-এর মূল্য কত?

FinnDuck বর্তমানে Tk দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এর দামের পরিবর্তন হয়েছে 3.56%। এই লাইভ দামটি সত্যিকারের সময়ের বাজারের ক্রিয়াকলাপ এবং বিনিয়োগকারীদের মনোভাবের একটি ঝলক দেয়।

আজ FDUCK উপরে নাকি নিচে যাচ্ছে?

FDUCK গত ২৪ ঘন্টায় দামের পরিবর্তন দেখিয়েছে, যা বাজার সাম্প্রতিক খবর, ট্রেডিং ভলিউম এবং Charity,BNB Chain Ecosystem,Meme,Chinese Meme ইকোসিস্টেমের উন্নয়নের প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে।

আজ FinnDuck কতটা জনপ্রিয়?

োকেনটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা দেখায় কতজন ট্রেডার সক্রিয়ভাবে FDUCK কিনছে বা বিক্রি করছে।

FinnDuck অন্যান্য ক্রিপ্টো অ্যাসেট থেকে কীভাবে আলাদা?

Charity,BNB Chain Ecosystem,Meme,Chinese Meme ক্যাটাগরির অংশ এবং -- নেটওয়ার্কে নির্মিত, FDUCK তার ইকোসিস্টেমে একটি নির্দিষ্ট উপযোগিতা এবং ভূমিকা প্রদান করে, যা পেমেন্ট, স্টেকিং, গভর্নেন্স বা অ্যাপ্লিকেশন-নির্দিষ্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

বাজারে কতটা FDUCK রয়েছে?

আজ প্রচলিত টোকেনের সংখ্যা হল 867669923.7360489, যা টোকেনের স্বল্পতা এবং সামগ্রিক বাজার মূল্য নির্ধারণে সহায়তা করে।

FinnDuck-এর সর্বকালের উচ্চ ও নিম্ন দাম কত?

টোকেনটির সর্বোচ্চ রেকর্ড করা দাম (ATH) হল Tk, আর সর্বনিম্ন পয়েন্ট (ATL) হল Tk, যা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীদের দামের চক্র মূল্যায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট দেয়।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: FinnDuck সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 21:12:45 (UTC+8)

FinnDuck (FDUCK) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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