Fight Of The Ages প্রাইস (FOTA)
Fight Of The Ages(FOTA) বর্তমানে 0.00002139USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 149.16USD। FOTA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ FOTA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। FOTA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Fight Of The Ages থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Fight Of The Ages থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000001579 ছিল।
গত 60 দিনে, Fight Of The Ages থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000013376 ছিল।
গত 90 দিনে, Fight Of The Ages থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000001385232243171036 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ -0.0000001579
|-0.73%
|60 দিন
|$ -0.0000013376
|-6.25%
|90 দিন
|$ -0.000001385232243171036
|-6.08%
Fight Of The Ages এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
0.00%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
FOTA - Fight Of The Ages! FOTA is a AAA Metaverse Gaming E-sport project under the Hybrid of MOBA-RPG that is integrated with #MicrosoftMesh (MR) Technolog
Fight Of The Ages (FOTA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। FOTAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 FOTA থেকে VND
₫0.56287785
|1 FOTA থেকে AUD
A$0.0000327267
|1 FOTA থেকে GBP
￡0.0000158286
|1 FOTA থেকে EUR
€0.0000181815
|1 FOTA থেকে USD
$0.00002139
|1 FOTA থেকে MYR
RM0.0000906936
|1 FOTA থেকে TRY
₺0.0008724981
|1 FOTA থেকে JPY
¥0.00314433
|1 FOTA থেকে ARS
ARS$0.028331055
|1 FOTA থেকে RUB
₽0.0017054247
|1 FOTA থেকে INR
₹0.0018763308
|1 FOTA থেকে IDR
Rp0.3449999517
|1 FOTA থেকে KRW
₩0.0297081432
|1 FOTA থেকে PHP
₱0.0012138825
|1 FOTA থেকে EGP
￡E.0.0010303563
|1 FOTA থেকে BRL
R$0.0001161477
|1 FOTA থেকে CAD
C$0.0000293043
|1 FOTA থেকে BDT
৳0.0025954626
|1 FOTA থেকে NGN
₦0.0327564321
|1 FOTA থেকে UAH
₴0.0008836209
|1 FOTA থেকে VES
Bs0.00273792
|1 FOTA থেকে CLP
$0.02072691
|1 FOTA থেকে PKR
Rs0.0060610704
|1 FOTA থেকে KZT
₸0.0115433274
|1 FOTA থেকে THB
฿0.0006859773
|1 FOTA থেকে TWD
NT$0.000639561
|1 FOTA থেকে AED
د.إ0.0000785013
|1 FOTA থেকে CHF
Fr0.000017112
|1 FOTA থেকে HKD
HK$0.0001676976
|1 FOTA থেকে MAD
.د.م0.0001933656
|1 FOTA থেকে MXN
$0.0003972123
|1 FOTA থেকে PLN
zł0.0000778596
|1 FOTA থেকে RON
лв0.0000930465
|1 FOTA থেকে SEK
kr0.0002047023
|1 FOTA থেকে BGN
лв0.0000357213
|1 FOTA থেকে HUF
Ft0.0072580548
|1 FOTA থেকে CZK
Kč0.0004487622
|1 FOTA থেকে KWD
د.ك0.00000648117
|1 FOTA থেকে ILS
₪0.0000733677