Feisty Doge NFT লোগো

Feisty Doge NFT প্রাইস (NFD)

তালিকাভুক্ত নয়

Feisty Doge NFT (NFD) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.0001678
$0.0001678$0.0001678
+3.60%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
USD

আজকে Feisty Doge NFT (NFD) এর প্রাইস

Feisty Doge NFT(NFD) বর্তমানে 0.0001679USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 9.41MUSD। NFD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Feisty Doge NFT এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+3.71%
Feisty Doge NFT এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
56.04B USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ NFD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। NFD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Feisty Doge NFT (NFD) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Feisty Doge NFT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Feisty Doge NFT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001072814 ছিল।
গত 60 দিনে, Feisty Doge NFT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0002013411 ছিল।
গত 90 দিনে, Feisty Doge NFT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00010712800244648437 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+3.71%
30 দিন$ +0.0001072814+63.90%
60 দিন$ +0.0002013411+119.92%
90 দিন$ +0.00010712800244648437+176.28%

Feisty Doge NFT (NFD) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Feisty Doge NFT এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00015781
$ 0.00015781$ 0.00015781

$ 0.00016855
$ 0.00016855$ 0.00016855

$ 0.00103774
$ 0.00103774$ 0.00103774

+0.14%

+3.71%

+27.79%

Feisty Doge NFT (NFD) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 9.41M
$ 9.41M$ 9.41M

--
----

56.04B
56.04B 56.04B

Feisty Doge NFT (NFD) কী?

Feisty Doge NFT is a fractionalized piece from the original Doge NFT auction on Zora using Fractionalized.art

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত।

Feisty Doge NFT (NFD) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Feisty Doge NFT (NFD) এর টোকেনোমিক্স

Feisty Doge NFT (NFD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। NFDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Feisty Doge NFT (NFD) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

