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Feed The People-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। FTP-এর মার্কেট ক্যাপ 77,281 USD। FTP-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Feed The People-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। FTP-এর মার্কেট ক্যাপ 77,281 USD। FTP-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

FTP সম্পর্কে আরও

FTP প্রাইসের তথ্য

FTP কী

FTP অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

FTP টোকেনোমিক্স

FTP প্রাইস পূর্বাভাস

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Feed The People প্রাইস (FTP)

তালিকাভুক্ত নয়

1 FTP থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00007714
$0.00007714$0.00007714
+13.40%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Feed The People (FTP) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 21:10:01 (UTC+8)

Feed The People-এর আজকের প্রাইস

আজ Feed The People (FTP)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 13.65% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান FTP থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি FTP-এর জন্য $ 0

Feed The People বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 77,281 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 999.78M FTP। গত 24 ঘণ্টায়, FTP এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.01172217 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, FTP গত ঘণ্টায় -0.14% এবং গত 7 দিনে +20.90% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Feed The People (FTP) এর মার্কেট তথ্য

$ 77.28K
$ 77.28K$ 77.28K

--
----

$ 77.28K
$ 77.28K$ 77.28K

999.78M
999.78M 999.78M

999,780,974.603839
999,780,974.603839 999,780,974.603839

Feed The People এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 77.28K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। FTP এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 999.78M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999780974.603839। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 77.28K

Feed The People-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01172217
$ 0.01172217$ 0.01172217

$ 0
$ 0$ 0

-0.14%

+13.65%

+20.90%

+20.90%

Feed The People (FTP) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Feed The People থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Feed The People থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Feed The People থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Feed The People থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+13.65%
30 দিন$ 0+67.56%
60 দিন$ 0+8.07%
90 দিন$ 0--

Feed The People এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Feed The People (FTP) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, FTP এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Feed The People (FTP) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Feed The People এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Feed The People (FTP) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Pump.fun Ecosystem

Feed The People সম্পর্কে

Feed The People-এর আজকের লাইভ ট্রেডিং দাম কত?

Feed The People-এর বর্তমান ট্রেডিং দাম Tk যা সত্যিকারের সময়ে আপডেট করা হয়েছে। এই দামটি বিভিন্ন বাজারের সমন্বিত তথ্য প্রতিফলিত করে, যা বৈশ্বিক চাহিদা ও সরবরাহের সঠিক উপস্থাপনা নিশ্চিত করে।

FTP-এর কতটা ট্রেডিং কার্যকলাপ হচ্ছে?

FTP-এর ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম Tk-- রেকর্ড করা হয়েছে। এই মেট্রিক তরলতার অবস্থা মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ—উচ্চ ভলিউম সাধারণত আরও সক্রিয় বাজার এবং সহজে অর্ডার নির্বাহের ইঙ্গিত দেয়।

Feed The People-এর আজকের দামের পারফরম্যান্স কেমন?

গত ২৪ ঘণ্টায়, Feed The People-এর দামের পরিবর্তন 13.65% হয়েছে। ইতিবাচক প্রবণতা বলে দেয় ক্রেতাদের আগ্রহ বেশি, আর নেতিবাচক প্রবণতা স্বল্পমেয়াদী বিক্রয় চ压 বা ব্যাপক বাজার মন্দার ইঙ্গিত দিতে পারে।

Feed The People-এর আজকের দামের পরিসর কী ছিল?

গত একদিনের মধ্যে, Feed The People-এর দাম Tk থেকে Tk পর্যন্ত ওঠানামা করেছে, যা ট্রেডারদের দিনের মধ্যে অস্থিরতা এবং সম্ভাব্য সমর্থন/প্রতিরোধ স্তরের বিষয়ে ধারণা দেয়।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Feed The People সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 21:10:01 (UTC+8)

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সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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