Fate Adventure প্রাইস (FA)
Fate Adventure(FA) বর্তমানে 0.087241USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 437.65KUSD। FA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ FA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। FA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Fate Adventure থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00186049 ছিল।
গত 30 দিনে, Fate Adventure থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0222908868 ছিল।
গত 60 দিনে, Fate Adventure থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0367514490 ছিল।
গত 90 দিনে, Fate Adventure থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.15976048491816354 ছিল।
Fate Adventure এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+1.29%
+2.18%
+8.23%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Fate Adventure is a comprehensive intellectual property that forms the foundation for multiple product verticals, all unified under the FA token ecosystem. Our flagship, Fate Adventure RPG, is a fully on-chain, anime-style trainers-monsters game and the first dApp to implement an innovative revenue-sharing model. A portion of future dApp revenue will automatically be used to purchase FA tokens, generating sustained buying pressure that directly benefits token holders.
Fate Adventure (FA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। FAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
