Fartboy প্রাইস ($FARTBOY)
Fartboy($FARTBOY) বর্তমানে 0.0207672USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 20.75MUSD। $FARTBOY থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ $FARTBOY থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। $FARTBOY এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Fartboy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00090094600805258 ছিল।
গত 30 দিনে, Fartboy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0020943077 ছিল।
গত 60 দিনে, Fartboy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0079979346 ছিল।
গত 90 দিনে, Fartboy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.01854217866645347 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.00090094600805258
|-4.15%
|30 দিন
|$ +0.0020943077
|+10.08%
|60 দিন
|$ -0.0079979346
|-38.51%
|90 দিন
|$ -0.01854217866645347
|-47.16%
Fartboy এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Fartboy is a playful and community-focused cryptocurrency inspired by the comic book character. It is a token on the Solana network.
Fartboy ($FARTBOY) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। $FARTBOYটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 $FARTBOY থেকে VND
₫546.488868
|1 $FARTBOY থেকে AUD
A$0.031773816
|1 $FARTBOY থেকে GBP
￡0.015367728
|1 $FARTBOY থেকে EUR
€0.01765212
|1 $FARTBOY থেকে USD
$0.0207672
|1 $FARTBOY থেকে MYR
RM0.088052928
|1 $FARTBOY থেকে TRY
₺0.844602024
|1 $FARTBOY থেকে JPY
¥3.0527784
|1 $FARTBOY থেকে ARS
ARS$27.5061564
|1 $FARTBOY থেকে RUB
₽1.661168328
|1 $FARTBOY থেকে INR
₹1.821698784
|1 $FARTBOY থেকে IDR
Rp334.954791816
|1 $FARTBOY থেকে KRW
₩28.843148736
|1 $FARTBOY থেকে PHP
₱1.1785386
|1 $FARTBOY থেকে EGP
￡E.1.008039888
|1 $FARTBOY থেকে BRL
R$0.112765896
|1 $FARTBOY থেকে CAD
C$0.028451064
|1 $FARTBOY থেকে BDT
৳2.519892048
|1 $FARTBOY থেকে NGN
₦31.802682408
|1 $FARTBOY থেকে UAH
₴0.857893032
|1 $FARTBOY থেকে VES
Bs2.6582016
|1 $FARTBOY থেকে CLP
$20.0611152
|1 $FARTBOY থেকে PKR
Rs5.884593792
|1 $FARTBOY থেকে KZT
₸11.207227152
|1 $FARTBOY থেকে THB
฿0.671195904
|1 $FARTBOY থেকে TWD
NT$0.62093928
|1 $FARTBOY থেকে AED
د.إ0.076215624
|1 $FARTBOY থেকে CHF
Fr0.01661376
|1 $FARTBOY থেকে HKD
HK$0.162814848
|1 $FARTBOY থেকে MAD
.د.م0.187735488
|1 $FARTBOY থেকে MXN
$0.385646904
|1 $FARTBOY থেকে PLN
zł0.075592608
|1 $FARTBOY থেকে RON
лв0.09033732
|1 $FARTBOY থেকে SEK
kr0.198742104
|1 $FARTBOY থেকে BGN
лв0.034681224
|1 $FARTBOY থেকে HUF
Ft7.046726304
|1 $FARTBOY থেকে CZK
Kč0.435695856
|1 $FARTBOY থেকে KWD
د.ك0.006333996
|1 $FARTBOY থেকে ILS
₪0.071231496