FARM2 প্রাইস (FARM2)
FARM2(FARM2) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 88.92KUSD। FARM2 থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ FARM2 থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। FARM2 এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, FARM2 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, FARM2 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, FARM2 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, FARM2 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+12.40%
|30 দিন
|$ 0
|-7.52%
|60 দিন
|$ 0
|-77.82%
|90 দিন
|$ 0
|--
FARM2 এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+1.03%
+12.40%
+2.93%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
FARM2 Project Overview Overview FARM2 is a blockchain-based decentralized agricultural value sharing platform created by Shaw (@shawmakesmagic), the founder of AI16Z, to connect farmers, consumers and investors through DeFi and cross-chain technology. The project uses AI and token incentive mechanisms to improve transparency in the agricultural supply chain, empower small farmers and promote sustainable agricultural development. Core Functions Decentralized Finance: Issue FARM2 tokens for payment, staking and governance; provide liquidity mining and low-collateralized loans. Supply Chain Transparency: Blockchain records the entire process of agricultural products from planting to sales to ensure traceability. AI Optimization: Use AI to predict yields, analyze markets, and help precision agriculture. Community Governance: Allow coin holders to participate in decision-making through DAO. Vision FARM2 is committed to increasing small farmers' income, promoting green agriculture, and building a global agricultural value network.
FARM2 (FARM2) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। FARM2টোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
