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Fair and Free-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। FAIR3-এর মার্কেট ক্যাপ 417,131 USD। FAIR3-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Fair and Free-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। FAIR3-এর মার্কেট ক্যাপ 417,131 USD। FAIR3-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

FAIR3 সম্পর্কে আরও

FAIR3 প্রাইসের তথ্য

FAIR3 কী

FAIR3 অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

FAIR3 টোকেনোমিক্স

FAIR3 প্রাইস পূর্বাভাস

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Fair and Free প্রাইস (FAIR3)

তালিকাভুক্ত নয়

1 FAIR3 থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00044281
$0.00044281$0.00044281
+1.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Fair and Free (FAIR3) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 21:06:32 (UTC+8)

Fair and Free-এর আজকের প্রাইস

আজ Fair and Free (FAIR3)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.21% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান FAIR3 থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি FAIR3-এর জন্য $ 0

Fair and Free বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 417,131 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 935.81M FAIR3। গত 24 ঘণ্টায়, FAIR3 এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.04335751 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, FAIR3 গত ঘণ্টায় +0.55% এবং গত 7 দিনে +1.57% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 12.06K-তে পৌঁছেছে।

Fair and Free (FAIR3) এর মার্কেট তথ্য

$ 417.13K
$ 417.13K$ 417.13K

$ 12.06K
$ 12.06K$ 12.06K

$ 417.13K
$ 417.13K$ 417.13K

935.81M
935.81M 935.81M

935,814,213.09638
935,814,213.09638 935,814,213.09638

Fair and Free এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 417.13K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 12.06K। FAIR3 এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 935.81M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 935814213.09638। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 417.13K

Fair and Free-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04335751
$ 0.04335751$ 0.04335751

$ 0
$ 0$ 0

+0.55%

+1.21%

+1.57%

+1.57%

Fair and Free (FAIR3) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Fair and Free থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Fair and Free থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Fair and Free থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Fair and Free থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+1.21%
30 দিন$ 0+0.84%
60 দিন$ 0+0.49%
90 দিন$ 0--

Fair and Free এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Fair and Free (FAIR3) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, FAIR3 এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Fair and Free (FAIR3) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Fair and Free এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Fair and Free এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? FAIR3 এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Fair and Free প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Fair and Free সম্পর্কে

ফেয়ার এবং ফ্রি কী সম্পর্কে?

Fair³ হল ব্লকচেইনের সবচেয়ে ন্যায্য সম্প্রদায়। FAIR³ ম্যানিফেস্টো সেই অসমতার বিষয়টি সমাধান করে, যেখানে তৈরি করার ক্ষেত্রে সৃষ্টিকর্মীরা বিপুল পরিমাণ কনটেন্ট তৈরি করে কিন্তু তাদের প্রাপ্য পাওয়া যায় না, আর মাত্র অধিকাংশ মূল্য গ্রহণ করে প্ল্যাটফর্মগুলি।

ফেয়ার এবং ফ্রি কী বিশেষত্ব রয়েছে?

আমরা Web3 ভিত্তিক একটি সিস্টেমের পক্ষে কথা বলি, যা সৃষ্টিকর্মীদের তাদের ডেটা এবং বৌদ্ধিক সম্পত্তির মালিকানার মাধ্যমে শক্তিশালী করে, বিকেন্দ্রীভূত অর্থায়ন এবং AI সহায়ক সরঞ্জামগুলির মাধ্যমে।

ফেয়ার এবং ফ্রি কী ব্যবহার করা যাবে?

উদ্দেশ্য হল একটি আরও ন্যায্য সৃজনশীল পরিবেশ তৈরি করা, যেখানে সৃষ্টিকর্মীরা তাদের কাজের সরাসরি সুবিধা পাবে। আমরা এটি মেম কালচারকে বাস্তব ন্যায্যতার সঙ্গে মিলিয়ে এবং আমাদের সম্প্রদায়কে আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপে শক্তিশালী করে করার লক্ষ্য রাখি।

FAIR3-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?

বর্তমানে এটি Tk মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 1.20% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।

Fair and Free-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?

--/100 তরলতা স্কোর সহ, FAIR3 উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।

FAIR3-এর দৈনিক ভলিউম কত?

গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের FAIR3 বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।

Fair and Free-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?

টি Tk থেকে Tk মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।

FAIR3-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?

উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং FAIR3-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Fair and Free সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 21:06:32 (UTC+8)

Fair and Free (FAIR3) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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