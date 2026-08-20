Fair and Free প্রাইস (FAIR3)
আজ Fair and Free (FAIR3)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.21% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান FAIR3 থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি FAIR3-এর জন্য $ 0।
Fair and Free বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 417,131 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 935.81M FAIR3। গত 24 ঘণ্টায়, FAIR3 এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.04335751 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, FAIR3 গত ঘণ্টায় +0.55% এবং গত 7 দিনে +1.57% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 12.06K-তে পৌঁছেছে।
Fair and Free এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 417.13K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 12.06K। FAIR3 এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 935.81M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 935814213.09638। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 417.13K।
+0.55%
+1.21%
+1.57%
+1.57%
আজকে, Fair and Free থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Fair and Free থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Fair and Free থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Fair and Free থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+1.21%
|30 দিন
|$ 0
|+0.84%
|60 দিন
|$ 0
|+0.49%
|90 দিন
|$ 0
|--
2040 সালে, Fair and Free এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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ফেয়ার এবং ফ্রি কী সম্পর্কে?
Fair³ হল ব্লকচেইনের সবচেয়ে ন্যায্য সম্প্রদায়। FAIR³ ম্যানিফেস্টো সেই অসমতার বিষয়টি সমাধান করে, যেখানে তৈরি করার ক্ষেত্রে সৃষ্টিকর্মীরা বিপুল পরিমাণ কনটেন্ট তৈরি করে কিন্তু তাদের প্রাপ্য পাওয়া যায় না, আর মাত্র অধিকাংশ মূল্য গ্রহণ করে প্ল্যাটফর্মগুলি।
ফেয়ার এবং ফ্রি কী বিশেষত্ব রয়েছে?
আমরা Web3 ভিত্তিক একটি সিস্টেমের পক্ষে কথা বলি, যা সৃষ্টিকর্মীদের তাদের ডেটা এবং বৌদ্ধিক সম্পত্তির মালিকানার মাধ্যমে শক্তিশালী করে, বিকেন্দ্রীভূত অর্থায়ন এবং AI সহায়ক সরঞ্জামগুলির মাধ্যমে।
ফেয়ার এবং ফ্রি কী ব্যবহার করা যাবে?
উদ্দেশ্য হল একটি আরও ন্যায্য সৃজনশীল পরিবেশ তৈরি করা, যেখানে সৃষ্টিকর্মীরা তাদের কাজের সরাসরি সুবিধা পাবে। আমরা এটি মেম কালচারকে বাস্তব ন্যায্যতার সঙ্গে মিলিয়ে এবং আমাদের সম্প্রদায়কে আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপে শক্তিশালী করে করার লক্ষ্য রাখি।
FAIR3-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?
বর্তমানে এটি Tk মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 1.20% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।
Fair and Free-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?
--/100 তরলতা স্কোর সহ, FAIR3 উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।
FAIR3-এর দৈনিক ভলিউম কত?
গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের FAIR3 বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।
Fair and Free-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?
টি Tk থেকে Tk মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।
FAIR3-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?
উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং FAIR3-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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