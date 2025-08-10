Fable Of The Dragon প্রাইস (TYRANT)
Fable Of The Dragon(TYRANT) বর্তমানে 0.03963776USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 396.38KUSD। TYRANT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ TYRANT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। TYRANT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Fable Of The Dragon থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00307517 ছিল।
গত 30 দিনে, Fable Of The Dragon থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0207884315 ছিল।
গত 60 দিনে, Fable Of The Dragon থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0049260539 ছিল।
গত 90 দিনে, Fable Of The Dragon থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.014035590058399122 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00307517
|+8.41%
|30 দিন
|$ +0.0207884315
|+52.45%
|60 দিন
|$ +0.0049260539
|+12.43%
|90 দিন
|$ +0.014035590058399122
|+54.82%
Fable Of The Dragon এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+1.03%
+8.41%
+16.14%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
$TYRANT is a 0% Tax token is based on Vitalik's Twitter profile description linking to an animated 12-minute Tyrant Dragon Fable film. Our mission is to help fuel anti-aging research around the world through special programs, donations and community. The $TYRANT community is also powering a brand new utility set to change the art of self-expression and cause marketing in the Web 3 world.
Fable Of The Dragon (TYRANT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। TYRANTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত।
