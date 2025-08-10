Extreme Accelerationism প্রাইস (X/ACC)
Extreme Accelerationism(X/ACC) বর্তমানে 0.00001294USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 12.93KUSD। X/ACC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ X/ACC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। X/ACC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Extreme Accelerationism থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Extreme Accelerationism থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000020178 ছিল।
গত 60 দিনে, Extreme Accelerationism থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000037816 ছিল।
গত 90 দিনে, Extreme Accelerationism থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000007477997688297538 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.25%
|30 দিন
|$ -0.0000020178
|-15.59%
|60 দিন
|$ -0.0000037816
|-29.22%
|90 দিন
|$ -0.000007477997688297538
|-36.62%
Extreme Accelerationism এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
-0.25%
-6.56%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Extreme Accelerationism is a theoretical model of technological innovation at a rates of speed that would outpace the overgrowth of outdated paradigms and institutions. The purpose of this project is bring awareness to computer advancements, space exploration, and social models that could propel the global community out of the cyclical traps that burden the many. The main utility for this project is the ability to help educated holders and enthusiasts on the connection of blockchain technology as a focal element of a rapidly accelerating landscape of technology.
