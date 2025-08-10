EXFI সম্পর্কে আরও

Experimental Finance লোগো

Experimental Finance প্রাইস (EXFI)

তালিকাভুক্ত নয়

Experimental Finance (EXFI) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.0204514
$0.0204514$0.0204514
-4.50%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Experimental Finance (EXFI) এর প্রাইস

Experimental Finance(EXFI) বর্তমানে 0.02048981USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। EXFI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Experimental Finance এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

$ 26.32 USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-4.27%
Experimental Finance এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
0.00 USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ EXFI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। EXFI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Experimental Finance (EXFI) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Experimental Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00091483371814386 ছিল।
গত 30 দিনে, Experimental Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0051693372 ছিল।
গত 60 দিনে, Experimental Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0079796643 ছিল।
গত 90 দিনে, Experimental Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.021936009527386374 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.00091483371814386-4.27%
30 দিন$ -0.0051693372-25.22%
60 দিন$ -0.0079796643-38.94%
90 দিন$ -0.021936009527386374-51.70%

Experimental Finance (EXFI) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Experimental Finance এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.02042306
$ 0.02042306$ 0.02042306

$ 0.02188779
$ 0.02188779$ 0.02188779

$ 14.5
$ 14.5$ 14.5

-0.09%

-4.27%

+3.96%

Experimental Finance (EXFI) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 26.32
$ 26.32$ 26.32

0.00
0.00 0.00

Experimental Finance (EXFI) কী?

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Experimental Finance (EXFI) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Experimental Finance (EXFI) এর টোকেনোমিক্স

Experimental Finance (EXFI) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। EXFIটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Experimental Finance (EXFI) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

EXFI থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 EXFI থেকে VND
539.18935015
1 EXFI থেকে AUD
A$0.0313494093
1 EXFI থেকে GBP
0.0151624594
1 EXFI থেকে EUR
0.0174163385
1 EXFI থেকে USD
$0.02048981
1 EXFI থেকে MYR
RM0.0868767944
1 EXFI থেকে TRY
0.8357793499
1 EXFI থেকে JPY
¥3.01200207
1 EXFI থেকে ARS
ARS$27.138753345
1 EXFI থেকে RUB
1.6336525513
1 EXFI থেকে INR
1.7973661332
1 EXFI থেকে IDR
Rp330.4807601843
1 EXFI থেকে KRW
28.4578873128
1 EXFI থেকে PHP
1.1627967175
1 EXFI থেকে EGP
￡E.0.9869941477
1 EXFI থেকে BRL
R$0.1112596683
1 EXFI থেকে CAD
C$0.0280710397
1 EXFI থেকে BDT
2.4862335454
1 EXFI থেকে NGN
31.3778901359
1 EXFI থেকে UAH
0.8464340511
1 EXFI থেকে VES
Bs2.62269568
1 EXFI থেকে CLP
$19.85462589
1 EXFI থেকে PKR
Rs5.8059925616
1 EXFI থেকে KZT
11.0575308646
1 EXFI থেকে THB
฿0.6571082067
1 EXFI থেকে TWD
NT$0.612645319
1 EXFI থেকে AED
د.إ0.0751976027
1 EXFI থেকে CHF
Fr0.016391848
1 EXFI থেকে HKD
HK$0.1606401104
1 EXFI থেকে MAD
.د.م0.1852278824
1 EXFI থেকে MXN
$0.3804957717
1 EXFI থেকে PLN
0.0745829084
1 EXFI থেকে RON
лв0.0891306735
1 EXFI থেকে SEK
kr0.1960874817
1 EXFI থেকে BGN
лв0.0342179827
1 EXFI থেকে HUF
Ft6.9526023292
1 EXFI থেকে CZK
0.4298762138
1 EXFI থেকে KWD
د.ك0.00620841243
1 EXFI থেকে ILS
0.0702800483