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Exotic Markets-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.096379 USD। EXO-এর মার্কেট ক্যাপ 87,700 USD। EXO-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Exotic Markets-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.096379 USD। EXO-এর মার্কেট ক্যাপ 87,700 USD। EXO-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

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Exotic Markets প্রাইস (EXO)

তালিকাভুক্ত নয়

1 EXO থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.096317
$0.096317$0.096317
+11.20%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Exotic Markets (EXO) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 21:05:15 (UTC+8)

Exotic Markets-এর আজকের প্রাইস

আজ Exotic Markets (EXO)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.096379, যা গত 24 ঘণ্টায় 11.38% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান EXO থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি EXO-এর জন্য $ 0.096379

Exotic Markets বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 87,700 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 909.98K EXO। গত 24 ঘণ্টায়, EXO এর ট্রেড হয়েছে $ 0.086548 (নিম্ন) এবং $ 0.09666 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 10.78 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.077024

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, EXO গত ঘণ্টায় -0.26% এবং গত 7 দিনে +13.12% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 521.43-তে পৌঁছেছে।

Exotic Markets (EXO) এর মার্কেট তথ্য

$ 87.70K
$ 87.70K$ 87.70K

$ 521.43
$ 521.43$ 521.43

$ 963.76K
$ 963.76K$ 963.76K

909.98K
909.98K 909.98K

9,999,976.602852
9,999,976.602852 9,999,976.602852

Exotic Markets এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 87.70K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 521.43। EXO এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 909.98K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 9999976.602852। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 963.76K

Exotic Markets-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.086548
$ 0.086548$ 0.086548
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.09666
$ 0.09666$ 0.09666
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.086548
$ 0.086548$ 0.086548

$ 0.09666
$ 0.09666$ 0.09666

$ 10.78
$ 10.78$ 10.78

$ 0.077024
$ 0.077024$ 0.077024

-0.26%

+11.38%

+13.12%

+13.12%

Exotic Markets (EXO) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Exotic Markets থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0098483 ছিল।
গত 30 দিনে, Exotic Markets থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0061531341 ছিল।
গত 60 দিনে, Exotic Markets থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0093140183 ছিল।
গত 90 দিনে, Exotic Markets থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00002349582769868 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.0098483+11.38%
30 দিন$ +0.0061531341+6.38%
60 দিন$ +0.0093140183+9.66%
90 দিন$ +0.00002349582769868+0.00%

Exotic Markets এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Exotic Markets (EXO) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, EXO এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Exotic Markets (EXO) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Exotic Markets এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Exotic Markets এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? EXO এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Exotic Markets প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Exotic Markets সম্পর্কে

Exotic Markets-এর আজকের লাইভ ট্রেডিং দাম কত?

Exotic Markets-এর বর্তমান ট্রেডিং দাম Tk11.85069876432010660000 যা সত্যিকারের সময়ে আপডেট করা হয়েছে। এই দামটি বিভিন্ন বাজারের সমন্বিত তথ্য প্রতিফলিত করে, যা বৈশ্বিক চাহিদা ও সরবরাহের সঠিক উপস্থাপনা নিশ্চিত করে।

EXO-এর কতটা ট্রেডিং কার্যকলাপ হচ্ছে?

EXO-এর ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম Tk-- রেকর্ড করা হয়েছে। এই মেট্রিক তরলতার অবস্থা মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ—উচ্চ ভলিউম সাধারণত আরও সক্রিয় বাজার এবং সহজে অর্ডার নির্বাহের ইঙ্গিত দেয়।

Exotic Markets-এর আজকের দামের পারফরম্যান্স কেমন?

গত ২৪ ঘণ্টায়, Exotic Markets-এর দামের পরিবর্তন 11.38% হয়েছে। ইতিবাচক প্রবণতা বলে দেয় ক্রেতাদের আগ্রহ বেশি, আর নেতিবাচক প্রবণতা স্বল্পমেয়াদী বিক্রয় চ压 বা ব্যাপক বাজার মন্দার ইঙ্গিত দিতে পারে।

Exotic Markets-এর আজকের দামের পরিসর কী ছিল?

গত একদিনের মধ্যে, Exotic Markets-এর দাম Tk10.64188543826327920000 থেকে Tk11.8852503404183640000 পর্যন্ত ওঠানামা করেছে, যা ট্রেডারদের দিনের মধ্যে অস্থিরতা এবং সম্ভাব্য সমর্থন/প্রতিরোধ স্তরের বিষয়ে ধারণা দেয়।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Exotic Markets সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 21:05:15 (UTC+8)

Exotic Markets (EXO) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

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