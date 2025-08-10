Exchange Token Plus প্রাইস (EXTO+)
Exchange Token Plus(EXTO+) বর্তমানে 0.418247USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। EXTO+ থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Exchange Token Plus থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Exchange Token Plus থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1949577250 ছিল।
গত 60 দিনে, Exchange Token Plus থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.2689703377 ছিল।
গত 90 দিনে, Exchange Token Plus থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.7579688725646996 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ -0.1949577250
|-46.61%
|60 দিন
|$ -0.2689703377
|-64.30%
|90 দিন
|$ -0.7579688725646996
|-64.44%
Exchange Token Plus এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
-0.01%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
EXTO is a revenue-type reward token. We support EXTO PLAN using the "HARVEST WORLD" program developed with the accumulated know-how of experts. EXTO PLAN is a project that generates and distributes profits by participating in FX margin trading through token staking. PLAN participants can verify the performance of "HARVEST WORLD" through staking and receive rewards at the same time. You can also directly check the real-time trading situation through the platform. EXTO aims to expand the sustainable ecosystem and social trading that anyone can easily participate in.
Exchange Token Plus (EXTO+) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। EXTO+টোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
