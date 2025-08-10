Excelon প্রাইস (XLON)
Excelon(XLON) বর্তমানে 0.230704USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। XLON থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ XLON থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। XLON এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Excelon থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Excelon থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0003936040 ছিল।
গত 60 দিনে, Excelon থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0005331108 ছিল।
গত 90 দিনে, Excelon থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00308753120442396 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.01%
|30 দিন
|$ -0.0003936040
|-0.17%
|60 দিন
|$ +0.0005331108
|+0.23%
|90 দিন
|$ +0.00308753120442396
|+1.36%
Excelon এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.11%
-0.01%
+0.39%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Excelon (XLON) Coin is the native coin of XLON Chain, a next-generation public blockchain that enables instant global transactions between people and businesses. Excelon (XLON) Coin is becoming an integral part of the EXCELON Ecosystem (https://excelon.io) in terms of technology for its payment and DeFi services. The EXCELON Ecosystem uses the Excelon (XLON) Coin as the Native Utility Currency for all payments and rewards on its platform, thus contributing a ready-made market with a high diversity of products and services such as IBAN Wallets, Mastercard/ Visa debit cards, Crypto Wallet and Exchange, Defi Earn, Stake and Credit functionalities, etc. The Excelon (XLON) Coin can be used with decentralized wallets to execute transactions in real-time with minimal cost and security, receive Earnouts for staking and smart contract execution and rewards for participating in mining services. At the same time XLON can be used within the Excelon Ecosystem as a means of payment for certain services, subscription plans to receive amazing rewards such as Spotify, Netflix, Uber, Airbnb etc when using the Excelon products for payments, etc.
Excelon (XLON) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। XLONটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 XLON থেকে VND
₫6,070.97576
|1 XLON থেকে AUD
A$0.35297712
|1 XLON থেকে GBP
￡0.17072096
|1 XLON থেকে EUR
€0.1960984
|1 XLON থেকে USD
$0.230704
|1 XLON থেকে MYR
RM0.97818496
|1 XLON থেকে TRY
₺9.41041616
|1 XLON থেকে JPY
¥33.913488
|1 XLON থেকে ARS
ARS$305.567448
|1 XLON থেকে RUB
₽18.39402992
|1 XLON থেকে INR
₹20.23735488
|1 XLON থেকে IDR
Rp3,721.03173712
|1 XLON থেকে KRW
₩320.42017152
|1 XLON থেকে PHP
₱13.092452
|1 XLON থেকে EGP
￡E.11.11301168
|1 XLON থেকে BRL
R$1.25272272
|1 XLON থেকে CAD
C$0.31606448
|1 XLON থেকে BDT
৳27.99362336
|1 XLON থেকে NGN
₦353.29779856
|1 XLON থেকে UAH
₴9.53038224
|1 XLON থেকে VES
Bs29.530112
|1 XLON থেকে CLP
$223.552176
|1 XLON থেকে PKR
Rs65.37228544
|1 XLON থেকে KZT
₸124.50172064
|1 XLON থেকে THB
฿7.39867728
|1 XLON থেকে TWD
NT$6.8980496
|1 XLON থেকে AED
د.إ0.84668368
|1 XLON থেকে CHF
Fr0.1845632
|1 XLON থেকে HKD
HK$1.80871936
|1 XLON থেকে MAD
.د.م2.08556416
|1 XLON থেকে MXN
$4.28417328
|1 XLON থেকে PLN
zł0.83976256
|1 XLON থেকে RON
лв1.0035624
|1 XLON থেকে SEK
kr2.20783728
|1 XLON থেকে BGN
лв0.38527568
|1 XLON থেকে HUF
Ft78.28248128
|1 XLON থেকে CZK
Kč4.84016992
|1 XLON থেকে KWD
د.ك0.069903312
|1 XLON থেকে ILS
₪0.79131472