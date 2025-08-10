Exactly WBTC প্রাইস (EXAWBTC)
Exactly WBTC(EXAWBTC) বর্তমানে 118,102USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। EXAWBTC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ EXAWBTC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। EXAWBTC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Exactly WBTC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1,040.58 ছিল।
গত 30 দিনে, Exactly WBTC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +377.7492470000 ছিল।
গত 60 দিনে, Exactly WBTC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +9,225.6440218000 ছিল।
গত 90 দিনে, Exactly WBTC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +13,731.8358474 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +1,040.58
|+0.89%
|30 দিন
|$ +377.7492470000
|+0.32%
|60 দিন
|$ +9,225.6440218000
|+7.81%
|90 দিন
|$ +13,731.8358474
|+13.16%
Exactly WBTC এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.19%
+0.89%
+4.12%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Exactly WBTC (EXAWBTC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। EXAWBTCটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 EXAWBTC থেকে VND
₫3,107,854,130
|1 EXAWBTC থেকে AUD
A$180,696.06
|1 EXAWBTC থেকে GBP
￡87,395.48
|1 EXAWBTC থেকে EUR
€100,386.7
|1 EXAWBTC থেকে USD
$118,102
|1 EXAWBTC থেকে MYR
RM500,752.48
|1 EXAWBTC থেকে TRY
₺4,817,380.58
|1 EXAWBTC থেকে JPY
¥17,360,994
|1 EXAWBTC থেকে ARS
ARS$156,426,099
|1 EXAWBTC থেকে RUB
₽9,416,272.46
|1 EXAWBTC থেকে INR
₹10,359,907.44
|1 EXAWBTC থেকে IDR
Rp1,904,870,701.06
|1 EXAWBTC থেকে KRW
₩164,029,505.76
|1 EXAWBTC থেকে PHP
₱6,702,288.5
|1 EXAWBTC থেকে EGP
￡E.5,688,973.34
|1 EXAWBTC থেকে BRL
R$641,293.86
|1 EXAWBTC থেকে CAD
C$161,799.74
|1 EXAWBTC থেকে BDT
৳14,330,496.68
|1 EXAWBTC থেকে NGN
₦180,860,221.78
|1 EXAWBTC থেকে UAH
₴4,878,793.62
|1 EXAWBTC থেকে VES
Bs15,117,056
|1 EXAWBTC থেকে CLP
$114,440,838
|1 EXAWBTC থেকে PKR
Rs33,465,382.72
|1 EXAWBTC থেকে KZT
₸63,734,925.32
|1 EXAWBTC থেকে THB
฿3,787,531.14
|1 EXAWBTC থেকে TWD
NT$3,531,249.8
|1 EXAWBTC থেকে AED
د.إ433,434.34
|1 EXAWBTC থেকে CHF
Fr94,481.6
|1 EXAWBTC থেকে HKD
HK$925,919.68
|1 EXAWBTC থেকে MAD
.د.م1,067,642.08
|1 EXAWBTC থেকে MXN
$2,193,154.14
|1 EXAWBTC থেকে PLN
zł429,891.28
|1 EXAWBTC থেকে RON
лв513,743.7
|1 EXAWBTC থেকে SEK
kr1,130,236.14
|1 EXAWBTC থেকে BGN
лв197,230.34
|1 EXAWBTC থেকে HUF
Ft40,074,370.64
|1 EXAWBTC থেকে CZK
Kč2,477,779.96
|1 EXAWBTC থেকে KWD
د.ك35,784.906
|1 EXAWBTC থেকে ILS
₪405,089.86