EVA সম্পর্কে আরও

EVA প্রাইসের তথ্য

EVA হোয়াইটপেপার

EVA অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

EVA টোকেনোমিক্স

EVA প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

EverValue Coin লোগো

EverValue Coin প্রাইস (EVA)

তালিকাভুক্ত নয়

EverValue Coin (EVA) লাইভ প্রাইস চার্ট

$9.24
$9.24$9.24
-0.40%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে EverValue Coin (EVA) এর প্রাইস

EverValue Coin(EVA) বর্তমানে 9.25USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 142.11MUSD। EVA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

EverValue Coin এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-0.41%
EverValue Coin এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
15.36M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ EVA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। EVA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ EverValue Coin (EVA) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, EverValue Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.038222037837497 ছিল।
গত 30 দিনে, EverValue Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +52.9322693750 ছিল।
গত 60 দিনে, EverValue Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +69.8030668750 ছিল।
গত 90 দিনে, EverValue Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +8.3413740962581309 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.038222037837497-0.41%
30 দিন$ +52.9322693750+572.24%
60 দিন$ +69.8030668750+754.63%
90 দিন$ +8.3413740962581309+918.02%

EverValue Coin (EVA) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

EverValue Coin এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 9.13
$ 9.13$ 9.13

$ 9.4
$ 9.4$ 9.4

$ 9.4
$ 9.4$ 9.4

-0.44%

-0.41%

+71.07%

EverValue Coin (EVA) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 142.11M
$ 142.11M$ 142.11M

--
----

15.36M
15.36M 15.36M

EverValue Coin (EVA) কী?

EverValue Coin (EVA) is an innovative, deflationary cryptocurrency running on the Arbitrum One network. It has a unique and final issuance of 21 million tokens, designed to continuously appreciate against Bitcoin (BTC). The project uses a smart contract-backed burn vault to ensure that the price of EVA in BTC can only rise. EVA is backed by WBTC and profits generated from high-efficiency Bitcoin mining, making it a secure and profitable alternative for long-term BTC holders.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

EverValue Coin (EVA) এর টোকেনোমিক্স

EverValue Coin (EVA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। EVAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: EverValue Coin (EVA) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

EVA থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 EVA থেকে VND
243,413.75
1 EVA থেকে AUD
A$14.1525
1 EVA থেকে GBP
6.845
1 EVA থেকে EUR
7.8625
1 EVA থেকে USD
$9.25
1 EVA থেকে MYR
RM39.22
1 EVA থেকে TRY
376.1975
1 EVA থেকে JPY
¥1,359.75
1 EVA থেকে ARS
ARS$12,251.625
1 EVA থেকে RUB
739.9075
1 EVA থেকে INR
811.41
1 EVA থেকে IDR
Rp149,193.5275
1 EVA থেকে KRW
12,847.14
1 EVA থেকে PHP
524.9375
1 EVA থেকে EGP
￡E.448.995
1 EVA থেকে BRL
R$50.2275
1 EVA থেকে CAD
C$12.6725
1 EVA থেকে BDT
1,122.395
1 EVA থেকে NGN
14,165.3575
1 EVA থেকে UAH
382.1175
1 EVA থেকে VES
Bs1,184
1 EVA থেকে CLP
$8,935.5
1 EVA থেকে PKR
Rs2,621.08
1 EVA থেকে KZT
4,991.855
1 EVA থেকে THB
฿298.96
1 EVA থেকে TWD
NT$276.575
1 EVA থেকে AED
د.إ33.9475
1 EVA থেকে CHF
Fr7.4
1 EVA থেকে HKD
HK$72.52
1 EVA থেকে MAD
.د.م83.62
1 EVA থেকে MXN
$171.7725
1 EVA থেকে PLN
33.67
1 EVA থেকে RON
лв40.2375
1 EVA থেকে SEK
kr88.5225
1 EVA থেকে BGN
лв15.4475
1 EVA থেকে HUF
Ft3,138.71
1 EVA থেকে CZK
194.065
1 EVA থেকে KWD
د.ك2.82125
1 EVA থেকে ILS
31.7275