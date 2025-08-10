EverValue Coin প্রাইস (EVA)
EverValue Coin(EVA) বর্তমানে 9.25USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 142.11MUSD। EVA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ EVA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। EVA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, EverValue Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.038222037837497 ছিল।
গত 30 দিনে, EverValue Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +52.9322693750 ছিল।
গত 60 দিনে, EverValue Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +69.8030668750 ছিল।
গত 90 দিনে, EverValue Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +8.3413740962581309 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.038222037837497
|-0.41%
|30 দিন
|$ +52.9322693750
|+572.24%
|60 দিন
|$ +69.8030668750
|+754.63%
|90 দিন
|$ +8.3413740962581309
|+918.02%
EverValue Coin এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.44%
-0.41%
+71.07%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
EverValue Coin (EVA) is an innovative, deflationary cryptocurrency running on the Arbitrum One network. It has a unique and final issuance of 21 million tokens, designed to continuously appreciate against Bitcoin (BTC). The project uses a smart contract-backed burn vault to ensure that the price of EVA in BTC can only rise. EVA is backed by WBTC and profits generated from high-efficiency Bitcoin mining, making it a secure and profitable alternative for long-term BTC holders.
EverValue Coin (EVA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। EVAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 EVA থেকে VND
₫243,413.75
|1 EVA থেকে AUD
A$14.1525
|1 EVA থেকে GBP
￡6.845
|1 EVA থেকে EUR
€7.8625
|1 EVA থেকে USD
$9.25
|1 EVA থেকে MYR
RM39.22
|1 EVA থেকে TRY
₺376.1975
|1 EVA থেকে JPY
¥1,359.75
|1 EVA থেকে ARS
ARS$12,251.625
|1 EVA থেকে RUB
₽739.9075
|1 EVA থেকে INR
₹811.41
|1 EVA থেকে IDR
Rp149,193.5275
|1 EVA থেকে KRW
₩12,847.14
|1 EVA থেকে PHP
₱524.9375
|1 EVA থেকে EGP
￡E.448.995
|1 EVA থেকে BRL
R$50.2275
|1 EVA থেকে CAD
C$12.6725
|1 EVA থেকে BDT
৳1,122.395
|1 EVA থেকে NGN
₦14,165.3575
|1 EVA থেকে UAH
₴382.1175
|1 EVA থেকে VES
Bs1,184
|1 EVA থেকে CLP
$8,935.5
|1 EVA থেকে PKR
Rs2,621.08
|1 EVA থেকে KZT
₸4,991.855
|1 EVA থেকে THB
฿298.96
|1 EVA থেকে TWD
NT$276.575
|1 EVA থেকে AED
د.إ33.9475
|1 EVA থেকে CHF
Fr7.4
|1 EVA থেকে HKD
HK$72.52
|1 EVA থেকে MAD
.د.م83.62
|1 EVA থেকে MXN
$171.7725
|1 EVA থেকে PLN
zł33.67
|1 EVA থেকে RON
лв40.2375
|1 EVA থেকে SEK
kr88.5225
|1 EVA থেকে BGN
лв15.4475
|1 EVA থেকে HUF
Ft3,138.71
|1 EVA থেকে CZK
Kč194.065
|1 EVA থেকে KWD
د.ك2.82125
|1 EVA থেকে ILS
₪31.7275