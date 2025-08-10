EverETH Reflect প্রাইস (EVERETH)
EverETH Reflect(EVERETH) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 680.65KUSD। EVERETH থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, EverETH Reflect থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, EverETH Reflect থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, EverETH Reflect থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, EverETH Reflect থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.86%
|30 দিন
|$ 0
|+13.17%
|60 দিন
|$ 0
|+13.49%
|90 দিন
|$ 0
|--
EverETH Reflect এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.58%
+0.86%
+8.90%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
EverETH Reflect is the very first product of the EverETH Ecosystem. A smart contract protocol that enables token holders to earn dividends in Ethereum based on the transaction tax and volume. EverETH token is listed and available for trade on PancakeSwap, the most popular trading pair being EverETH/BNB.
