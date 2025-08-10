Evercraft Ecotechnologies প্রাইস (ECET)
Evercraft Ecotechnologies(ECET) বর্তমানে 0.00704339USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 4.85MUSD। ECET থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ECET থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ECET এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Evercraft Ecotechnologies থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000323184203067802 ছিল।
গত 30 দিনে, Evercraft Ecotechnologies থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0008399890 ছিল।
গত 60 দিনে, Evercraft Ecotechnologies থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0004406992 ছিল।
গত 90 দিনে, Evercraft Ecotechnologies থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.004224552129439398 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.000323184203067802
|-4.38%
|30 দিন
|$ -0.0008399890
|-11.92%
|60 দিন
|$ -0.0004406992
|-6.25%
|90 দিন
|$ -0.004224552129439398
|-37.49%
Evercraft Ecotechnologies এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.00%
-4.38%
+3.83%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Evercraft Ecotechnologies introduces the $ECET Token, a cornerstone of their environmentally conscious ecosystem. This token not only offers investors a chance to support sustainable projects but also opens avenues for potential gains through price fluctuations and staking rewards. As the primary currency within Evercraft's ecosystem, $ECET facilitates transactions, incentivizes participation, and unlocks exclusive privileges. Initially launched as an ERC20 token for liquidity and accessibility, it's poised for expansion onto various exchanges. Evercraft's integration with the Constellation DAG Metagraph ensures transparent tracking of CO2 emissions and issues environmental certificates as NFTs, showcasing their dedication to sustainability. Future plans include transitioning $ECET to Constellation's L0 standard, promising enhanced utility and adaptability. Leveraging Constellation's innovative Layer-0 protocol, $ECET thrives on infinite scalability and security, empowering stakeholders with advanced smart contracts and state channels. With a meticulous token allocation and a focus on equitable benefits, $ECET holders play a vital role in financing Evercraft's groundbreaking projects, including the revolutionary ACA facility for Carbon Nanotubes and Graphene production.
Evercraft Ecotechnologies (ECET) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ECETটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
