EUROE সম্পর্কে আরও

EUROE প্রাইসের তথ্য

EUROE অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

EUROE টোকেনোমিক্স

EUROE প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

EUROe Stablecoin লোগো

EUROe Stablecoin প্রাইস (EUROE)

তালিকাভুক্ত নয়

EUROe Stablecoin (EUROE) লাইভ প্রাইস চার্ট

$1.17
$1.17$1.17
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে EUROe Stablecoin (EUROE) এর প্রাইস

EUROe Stablecoin(EUROE) বর্তমানে 1.17USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 183.84KUSD। EUROE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

EUROe Stablecoin এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
--
EUROe Stablecoin এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
157.55K USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ EUROE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। EUROE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ EUROe Stablecoin (EUROE) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, EUROe Stablecoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, EUROe Stablecoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0081980730 ছিল।
গত 60 দিনে, EUROe Stablecoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0261160380 ছিল।
গত 90 দিনে, EUROe Stablecoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0442156935875445 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ -0.0081980730-0.70%
60 দিন$ +0.0261160380+2.23%
90 দিন$ +0.0442156935875445+3.93%

EUROe Stablecoin (EUROE) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

EUROe Stablecoin এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.18
$ 1.18$ 1.18

--

--

-0.30%

EUROe Stablecoin (EUROE) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 183.84K
$ 183.84K$ 183.84K

--
----

157.55K
157.55K 157.55K

EUROe Stablecoin (EUROE) কী?

## What is EUROe? EUROe is a fully fiat-backed EU-regulated Euro stablecoin issued by Membrane Finance. Secured by at least 102% of euro-denominated assets, one EUROe is always redeemable for one fiat Euro by clients of Membrane Finance. EUROe is regulated as e-money, and Membrane Finance holds an EU-wide Electronic Money Institution licence issued by the Finnish Financial Supervisory Authority. ## How Many EUROe Are There in Circulation? EUROe supply changes over time as new EUROe is issued or existing EUROe is redeemed by Membrane Finance’s clients. Currently, there are no fees for issuing or redeeming EUROe. Companies, foundations, and other corporate entities can apply to become a Membrane Finance client to access the minting and burning of EUROe. ## Who Is the Founder of EUROe? The company behind EUROe, Membrane Finance, was founded by Juha Viitala in 2021. EUROe is incubated by Equilibrium, a core blockchain infrastructure builder, and funded by Maki.vc, a seed-stage venture capital company. ## Where Can I Buy EUROe? EUROe is available for trading on a growing number of decentralised exchanges and directly through Membrane Finance.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

EUROe Stablecoin (EUROE) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

EUROe Stablecoin (EUROE) এর টোকেনোমিক্স

EUROe Stablecoin (EUROE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। EUROEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: EUROe Stablecoin (EUROE) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

EUROE থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 EUROE থেকে VND
30,788.55
1 EUROE থেকে AUD
A$1.7901
1 EUROE থেকে GBP
0.8658
1 EUROE থেকে EUR
0.9945
1 EUROE থেকে USD
$1.17
1 EUROE থেকে MYR
RM4.9608
1 EUROE থেকে TRY
47.5839
1 EUROE থেকে JPY
¥171.99
1 EUROE থেকে ARS
ARS$1,549.665
1 EUROE থেকে RUB
93.5883
1 EUROE থেকে INR
102.6324
1 EUROE থেকে IDR
Rp18,870.9651
1 EUROE থেকে KRW
1,624.9896
1 EUROE থেকে PHP
66.3975
1 EUROE থেকে EGP
￡E.56.7918
1 EUROE থেকে BRL
R$6.3531
1 EUROE থেকে CAD
C$1.6029
1 EUROE থেকে BDT
141.9678
1 EUROE থেকে NGN
1,791.7263
1 EUROE থেকে UAH
48.3327
1 EUROE থেকে VES
Bs149.76
1 EUROE থেকে CLP
$1,130.22
1 EUROE থেকে PKR
Rs331.5312
1 EUROE থেকে KZT
631.4022
1 EUROE থেকে THB
฿37.8144
1 EUROE থেকে TWD
NT$34.983
1 EUROE থেকে AED
د.إ4.2939
1 EUROE থেকে CHF
Fr0.936
1 EUROE থেকে HKD
HK$9.1728
1 EUROE থেকে MAD
.د.م10.5768
1 EUROE থেকে MXN
$21.7269
1 EUROE থেকে PLN
4.2588
1 EUROE থেকে RON
лв5.0895
1 EUROE থেকে SEK
kr11.1969
1 EUROE থেকে BGN
лв1.9539
1 EUROE থেকে HUF
Ft397.0044
1 EUROE থেকে CZK
24.5466
1 EUROE থেকে KWD
د.ك0.35685
1 EUROE থেকে ILS
4.0131