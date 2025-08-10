ERY সম্পর্কে আরও

EURe Real Yield Morpho Vault

EURe Real Yield Morpho Vault প্রাইস (ERY)

EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) লাইভ প্রাইস চার্ট

$1.38
$1.38$1.38
+0.30%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
আজকে EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) এর প্রাইস

EURe Real Yield Morpho Vault(ERY) বর্তমানে 1.38USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 67.89KUSD। ERY থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

EURe Real Yield Morpho Vault এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+0.39%
EURe Real Yield Morpho Vault এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
49.22K USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ ERY থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ERY এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, EURe Real Yield Morpho Vault থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00529998 ছিল।
গত 30 দিনে, EURe Real Yield Morpho Vault থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0008482860 ছিল।
গত 60 দিনে, EURe Real Yield Morpho Vault থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0353971380 ছিল।
গত 90 দিনে, EURe Real Yield Morpho Vault থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0578701469518091 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00529998+0.39%
30 দিন$ +0.0008482860+0.06%
60 দিন$ +0.0353971380+2.57%
90 দিন$ +0.0578701469518091+4.38%

EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

EURe Real Yield Morpho Vault এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 1.37
$ 1.37$ 1.37

$ 1.38
$ 1.38$ 1.38

$ 1.41
$ 1.41$ 1.41

-0.09%

+0.39%

+0.93%

EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 67.89K
$ 67.89K$ 67.89K

--
----

49.22K
49.22K 49.22K

EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) কী?

EURe Real Yield vault aims to offer yield generated by Real World Assets with very high liquidity and stability. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) এর টোকেনোমিক্স

EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ERYটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

ERY থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 ERY থেকে VND
36,314.7
1 ERY থেকে AUD
A$2.1114
1 ERY থেকে GBP
1.0212
1 ERY থেকে EUR
1.173
1 ERY থেকে USD
$1.38
1 ERY থেকে MYR
RM5.8512
1 ERY থেকে TRY
56.1246
1 ERY থেকে JPY
¥202.86
1 ERY থেকে ARS
ARS$1,827.81
1 ERY থেকে RUB
110.3862
1 ERY থেকে INR
121.0536
1 ERY থেকে IDR
Rp22,258.0614
1 ERY থেকে KRW
1,916.6544
1 ERY থেকে PHP
78.315
1 ERY থেকে EGP
￡E.66.9852
1 ERY থেকে BRL
R$7.4934
1 ERY থেকে CAD
C$1.8906
1 ERY থেকে BDT
167.4492
1 ERY থেকে NGN
2,113.3182
1 ERY থেকে UAH
57.0078
1 ERY থেকে VES
Bs176.64
1 ERY থেকে CLP
$1,333.08
1 ERY থেকে PKR
Rs391.0368
1 ERY থেকে KZT
744.7308
1 ERY থেকে THB
฿44.6016
1 ERY থেকে TWD
NT$41.262
1 ERY থেকে AED
د.إ5.0646
1 ERY থেকে CHF
Fr1.104
1 ERY থেকে HKD
HK$10.8192
1 ERY থেকে MAD
.د.م12.4752
1 ERY থেকে MXN
$25.6266
1 ERY থেকে PLN
5.0232
1 ERY থেকে RON
лв6.003
1 ERY থেকে SEK
kr13.2066
1 ERY থেকে BGN
лв2.3046
1 ERY থেকে HUF
Ft468.2616
1 ERY থেকে CZK
28.9524
1 ERY থেকে KWD
د.ك0.4209
1 ERY থেকে ILS
4.7334