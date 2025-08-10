ETF The Token প্রাইস (ETF)
ETF The Token(ETF) বর্তমানে 0.00355521USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 74.91KUSD। ETF থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ETF থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ETF এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, ETF The Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, ETF The Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0009497213 ছিল।
গত 60 দিনে, ETF The Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0003587555 ছিল।
গত 90 দিনে, ETF The Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+1.27%
|30 দিন
|$ +0.0009497213
|+26.71%
|60 দিন
|$ +0.0003587555
|+10.09%
|90 দিন
|$ 0
|--
ETF The Token এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.07%
+1.27%
+4.35%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
What is the project about? $ETF stands as the bridge between memetic value and one of the most pivotal catalysts crypto has ever seen: spot BTC ETF applications and the SEC's decisions surrounding them. What makes your project unique? ETF The Token draws upon the unique spot BTC ETF narrative, allowing for the gamification of the pending ETF applications and building a community of like-minded crypto enthusiasts. History of your project. ETF The Token was launched on September 1, 2023 on the decentralized exchange Uniswap. What’s next for your project? ETF The Token gamifies each SEC decision regarding the pending spot ETF applications. Please refer to the website etf.live for a detailed roadmap. What can your token be used for? Currently, ETF The Token can be exchanged on Uniswap and can also function as any other ERC-20 token.
ETF The Token (ETF) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ETFটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 ETF থেকে VND
₫93.55535115
|1 ETF থেকে AUD
A$0.0054394713
|1 ETF থেকে GBP
￡0.0026308554
|1 ETF থেকে EUR
€0.0030219285
|1 ETF থেকে USD
$0.00355521
|1 ETF থেকে MYR
RM0.0150740904
|1 ETF থেকে TRY
₺0.1445903907
|1 ETF থেকে JPY
¥0.52261587
|1 ETF থেকে ARS
ARS$4.708875645
|1 ETF থেকে RUB
₽0.2843812479
|1 ETF থেকে INR
₹0.3118630212
|1 ETF থেকে IDR
Rp57.3420887463
|1 ETF থেকে KRW
₩4.9377600648
|1 ETF থেকে PHP
₱0.2017581675
|1 ETF থেকে EGP
￡E.0.1725698934
|1 ETF থেকে BRL
R$0.0193047903
|1 ETF থেকে CAD
C$0.0048706377
|1 ETF থেকে BDT
৳0.4313891814
|1 ETF থেকে NGN
₦5.4444130419
|1 ETF থেকে UAH
₴0.1468657251
|1 ETF থেকে VES
Bs0.45506688
|1 ETF থেকে CLP
$3.43433286
|1 ETF থেকে PKR
Rs1.0074043056
|1 ETF থেকে KZT
₸1.9186046286
|1 ETF থেকে THB
฿0.1149043872
|1 ETF থেকে TWD
NT$0.106300779
|1 ETF থেকে AED
د.إ0.0130476207
|1 ETF থেকে CHF
Fr0.002844168
|1 ETF থেকে HKD
HK$0.0278728464
|1 ETF থেকে MAD
.د.م0.0321390984
|1 ETF থেকে MXN
$0.0660202497
|1 ETF থেকে PLN
zł0.0129409644
|1 ETF থেকে RON
лв0.0154651635
|1 ETF থেকে SEK
kr0.0340233597
|1 ETF থেকে BGN
лв0.0059372007
|1 ETF থেকে HUF
Ft1.2063538572
|1 ETF থেকে CZK
Kč0.0745883058
|1 ETF থেকে KWD
د.ك0.00108433905
|1 ETF থেকে ILS
₪0.0121943703