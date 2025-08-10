Equilibria Finance ePENDLE প্রাইস (EPENDLE)
Equilibria Finance ePENDLE(EPENDLE) বর্তমানে 2.12USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 17.94MUSD। EPENDLE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ EPENDLE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। EPENDLE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Equilibria Finance ePENDLE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.483889439999818 ছিল।
গত 30 দিনে, Equilibria Finance ePENDLE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1466393400 ছিল।
গত 60 দিনে, Equilibria Finance ePENDLE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.3955485400 ছিল।
গত 90 দিনে, Equilibria Finance ePENDLE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.042968574400376 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.483889439999818
|-18.57%
|30 দিন
|$ -0.1466393400
|-6.91%
|60 দিন
|$ -0.3955485400
|-18.65%
|90 দিন
|$ -0.042968574400376
|-1.98%
Equilibria Finance ePENDLE এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.53%
-18.57%
+13.55%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
First yield booster on top of @Pendle_fi. Genesis member of @NGADfuture. Incubating @Skilletcook with NGAD.
Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। EPENDLEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 EPENDLE থেকে VND
₫55,787.8
|1 EPENDLE থেকে AUD
A$3.2436
|1 EPENDLE থেকে GBP
￡1.5688
|1 EPENDLE থেকে EUR
€1.802
|1 EPENDLE থেকে USD
$2.12
|1 EPENDLE থেকে MYR
RM8.9888
|1 EPENDLE থেকে TRY
₺86.2204
|1 EPENDLE থেকে JPY
¥311.64
|1 EPENDLE থেকে ARS
ARS$2,807.94
|1 EPENDLE থেকে RUB
₽169.5788
|1 EPENDLE থেকে INR
₹185.9664
|1 EPENDLE থেকে IDR
Rp34,193.5436
|1 EPENDLE থেকে KRW
₩2,944.4256
|1 EPENDLE থেকে PHP
₱120.31
|1 EPENDLE থেকে EGP
￡E.102.9048
|1 EPENDLE থেকে BRL
R$11.5116
|1 EPENDLE থেকে CAD
C$2.9044
|1 EPENDLE থেকে BDT
৳257.2408
|1 EPENDLE থেকে NGN
₦3,246.5468
|1 EPENDLE থেকে UAH
₴87.5772
|1 EPENDLE থেকে VES
Bs271.36
|1 EPENDLE থেকে CLP
$2,047.92
|1 EPENDLE থেকে PKR
Rs600.7232
|1 EPENDLE থেকে KZT
₸1,144.0792
|1 EPENDLE থেকে THB
฿68.5184
|1 EPENDLE থেকে TWD
NT$63.388
|1 EPENDLE থেকে AED
د.إ7.7804
|1 EPENDLE থেকে CHF
Fr1.696
|1 EPENDLE থেকে HKD
HK$16.6208
|1 EPENDLE থেকে MAD
.د.م19.1648
|1 EPENDLE থেকে MXN
$39.3684
|1 EPENDLE থেকে PLN
zł7.7168
|1 EPENDLE থেকে RON
лв9.222
|1 EPENDLE থেকে SEK
kr20.2884
|1 EPENDLE থেকে BGN
лв3.5404
|1 EPENDLE থেকে HUF
Ft719.3584
|1 EPENDLE থেকে CZK
Kč44.4776
|1 EPENDLE থেকে KWD
د.ك0.6466
|1 EPENDLE থেকে ILS
₪7.2716