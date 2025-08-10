Envision Labs প্রাইস (VIS)
Envision Labs(VIS) বর্তমানে 0.00826797USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 454.75KUSD। VIS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ VIS থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। VIS এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Envision Labs থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.002017811765446953 ছিল।
গত 30 দিনে, Envision Labs থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0021505295 ছিল।
গত 60 দিনে, Envision Labs থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0046264492 ছিল।
গত 90 দিনে, Envision Labs থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.01312408251032102 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.002017811765446953
|-19.61%
|30 দিন
|$ -0.0021505295
|-26.01%
|60 দিন
|$ -0.0046264492
|-55.95%
|90 দিন
|$ -0.01312408251032102
|-61.35%
Envision Labs এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.12%
-19.61%
-6.55%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Envision Labs is the future of media distribution. Connecting tomorrow's creators with brands and builders today. Envision gives creators of 2D and 3D media, a platform to market and sell the use of their work directly to those building games, metaverse's, VR/AR, architectural renders, plus many more. Bridging a familiar experience with the latest technology, Envision's mission is to build a collaborative and thriving community that empowers platform users by returning copyright, control and revenue of high quality media. The Envision ecosystem is powered by its native utility token VIS. By incorporating the VIS token the Envision ecosystem can sustainably prioritise its users.
MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!
Envision Labs (VIS) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। VISটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 VIS থেকে VND
₫217.57163055
|1 VIS থেকে AUD
A$0.0126499941
|1 VIS থেকে GBP
￡0.0061182978
|1 VIS থেকে EUR
€0.0070277745
|1 VIS থেকে USD
$0.00826797
|1 VIS থেকে MYR
RM0.0350561928
|1 VIS থেকে TRY
₺0.3362583399
|1 VIS থেকে JPY
¥1.21539159
|1 VIS থেকে ARS
ARS$10.950926265
|1 VIS থেকে RUB
₽0.6613549203
|1 VIS থেকে INR
₹0.7252663284
|1 VIS থেকে IDR
Rp133.3543361691
|1 VIS থেকে KRW
₩11.4832181736
|1 VIS থেকে PHP
₱0.4692072975
|1 VIS থেকে EGP
￡E.0.4013272638
|1 VIS থেকে BRL
R$0.0448950771
|1 VIS থেকে CAD
C$0.0113271189
|1 VIS থেকে BDT
৳1.0032354798
|1 VIS থেকে NGN
₦12.6614865783
|1 VIS থেকে UAH
₴0.3415498407
|1 VIS থেকে VES
Bs1.05830016
|1 VIS থেকে CLP
$7.98685902
|1 VIS থেকে PKR
Rs2.3428119792
|1 VIS থেকে KZT
₸4.4618926902
|1 VIS থেকে THB
฿0.2672207904
|1 VIS থেকে TWD
NT$0.247212303
|1 VIS থেকে AED
د.إ0.0303434499
|1 VIS থেকে CHF
Fr0.006614376
|1 VIS থেকে HKD
HK$0.0648208848
|1 VIS থেকে MAD
.د.م0.0747424488
|1 VIS থেকে MXN
$0.1535362029
|1 VIS থেকে PLN
zł0.0300954108
|1 VIS থেকে RON
лв0.0359656695
|1 VIS থেকে SEK
kr0.0791244729
|1 VIS থেকে BGN
лв0.0138075099
|1 VIS থেকে HUF
Ft2.8054875804
|1 VIS থেকে CZK
Kč0.1734620106
|1 VIS থেকে KWD
د.ك0.00252173085
|1 VIS থেকে ILS
₪0.0283591371