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Enosys Loans CDP-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.99329 USD। CDP-এর মার্কেট ক্যাপ 3,226,332 USD। CDP-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Enosys Loans CDP-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.99329 USD। CDP-এর মার্কেট ক্যাপ 3,226,332 USD। CDP-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

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Enosys Loans CDP প্রাইস (CDP)

তালিকাভুক্ত নয়

1 CDP থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$1.001
$1.001$1.001
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Enosys Loans CDP (CDP) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 20:57:03 (UTC+8)

Enosys Loans CDP-এর আজকের প্রাইস

আজ Enosys Loans CDP (CDP)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.99329, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.25% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান CDP থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি CDP-এর জন্য $ 0.99329

Enosys Loans CDP বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 3,226,332 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 3.24M CDP। গত 24 ঘণ্টায়, CDP এর ট্রেড হয়েছে $ 0.98346 (নিম্ন) এবং $ 1.031 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.09 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.953705

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, CDP গত ঘণ্টায় +0.46% এবং গত 7 দিনে -0.12% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 418.52K-তে পৌঁছেছে।

Enosys Loans CDP (CDP) এর মার্কেট তথ্য

$ 3.23M
$ 3.23M$ 3.23M

$ 418.52K
$ 418.52K$ 418.52K

$ 3.23M
$ 3.23M$ 3.23M

3.24M
3.24M 3.24M

3,239,625.140902972
3,239,625.140902972 3,239,625.140902972

Enosys Loans CDP এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 3.23M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 418.52K। CDP এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 3.24M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 3239625.140902972। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 3.23M

Enosys Loans CDP-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.98346
$ 0.98346$ 0.98346
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 1.031
$ 1.031$ 1.031
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.98346
$ 0.98346$ 0.98346

$ 1.031
$ 1.031$ 1.031

$ 1.09
$ 1.09$ 1.09

$ 0.953705
$ 0.953705$ 0.953705

+0.46%

-0.25%

-0.12%

-0.12%

Enosys Loans CDP (CDP) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Enosys Loans CDP থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.002491692448450711 ছিল।
গত 30 দিনে, Enosys Loans CDP থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001600190 ছিল।
গত 60 দিনে, Enosys Loans CDP থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0036408051 ছিল।
গত 90 দিনে, Enosys Loans CDP থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000864517195412 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.002491692448450711-0.25%
30 দিন$ +0.0001600190+0.02%
60 দিন$ +0.0036408051+0.37%
90 দিন$ -0.000864517195412-0.00%

Enosys Loans CDP এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Enosys Loans CDP (CDP) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, CDP এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Enosys Loans CDP (CDP) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Enosys Loans CDP এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Enosys Loans CDP সম্পর্কে

আজ Enosys Loans CDP-এর লাইভ মূল্য কত?

আজ, Enosys Loans CDP Tk122.1538484049890412000 দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এর দামের পরিবর্তন হয়েছে -0.25%। এই দাম সবসময় পরিবর্তনশীল থাকে, যা রিয়েল-টাইম বাজারের মনোভাবকে প্রতিফলিত করে।

CDP-এর বর্তমান অস্থিরতা কত?

২৪ ঘন্টার অস্থিরতার হার --%, যা টোকেনের দাম কত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে তার আভাস দেয়। উচ্চ অস্থিরতা বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে ট্রেডিং সুযোগ ও ঝুঁকি উভয়ই তৈরি করতে পারে।

Enosys Loans CDP-এর আজকের তরলতার অবস্থা কেমন?

Enosys Loans CDP-এর তরলতা স্কোর --/100, যা এক্সচেঞ্জগুলোতে বাজারের গভীরতার মূল্যায়ন করে। উচ্চ তরলতা সাধারণত সংকীর্ণ স্প্রেড এবং বাজার অর্ডারের জন্য ভালো নির্বাহ নিশ্চিত করে।

CDP আজকে কোন কোন দামে ট্রেড করেছে?

গত ২৪ ঘন্টায়, এটি Tk120.9449644639234488000 থেকে Tk126.79138791847668000 মধ্যে ট্রেড করেছে। এই পরিসর ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী কৌশলের জন্য সমর্থন ও প্রতিরোধ অঞ্চল বুঝতে সহায়তা করে।

CDP-এর আজকের ট্রেডিং ভলিউম কত?

গত একদিনে মোট Tk-- ট্রেড হয়েছে। ভলিউমের স্পাইক প্রায়ই বড় দামের পরিবর্তন বা বাজারের মনোভাবের পরিবর্তনের আগে ঘটে।

বিনিয়োগকারীরা Enosys Loans CDP-এর ঝুঁকির মাত্রা কিভাবে বুঝবেন?

ঝুঁকি নির্ধারিত হয় অস্থিরতা, তরলতার গভীরতা, বাজারের র‍্যাঙ্ক এবং সরবরাহের বিতরণের উপর নির্ভর করে। একটি -- ভিত্তিক Stablecoins,Flare Network Ecosystem,Crypto-backed Stablecoin অ্যাসেট হিসেবে, CDP-এর ঝুঁকির প্রোফাইল ইকোসিস্টেমের আপডেট বা সারা শিল্পের প্রবণতার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Enosys Loans CDP সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 20:57:03 (UTC+8)

Enosys Loans CDP (CDP) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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