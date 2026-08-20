Energy Select Sector SPDR Fund xStock প্রাইস (XLEX)
আজ Energy Select Sector SPDR Fund xStock (XLEX)-এর লাইভ প্রাইস $ 63.86, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.34% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান XLEX থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি XLEX-এর জন্য $ 63.86।
Energy Select Sector SPDR Fund xStock বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 551,492 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 8.64K XLEX। গত 24 ঘণ্টায়, XLEX এর ট্রেড হয়েছে $ 63.48 (নিম্ন) এবং $ 64.1 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 156.96 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 53.04।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, XLEX গত ঘণ্টায় 0.00% এবং গত 7 দিনে +4.21% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 518.44-তে পৌঁছেছে।
Energy Select Sector SPDR Fund xStock এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 551.49K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 518.44। XLEX এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 8.64K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1147030.326617306। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 73.25M।
0.00%
-0.34%
+4.21%
+4.21%
আজকে, Energy Select Sector SPDR Fund xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.21889999999999787 ছিল।
গত 30 দিনে, Energy Select Sector SPDR Fund xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +6.1937494700 ছিল।
গত 60 দিনে, Energy Select Sector SPDR Fund xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +12.6931584440 ছিল।
গত 90 দিনে, Energy Select Sector SPDR Fund xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00361078421929 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.21889999999999787
|-0.34%
|30 দিন
|$ +6.1937494700
|+9.70%
|60 দিন
|$ +12.6931584440
|+19.88%
|90 দিন
|$ +0.00361078421929
|+0.00%
2040 সালে, Energy Select Sector SPDR Fund xStock এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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XLEX-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?
বর্তমানে এটি Tk7853.4413506051608000 মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় -0.34% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।
Energy Select Sector SPDR Fund xStock-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?
--/100 তরলতা স্কোর সহ, XLEX উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।
XLEX-এর দৈনিক ভলিউম কত?
গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের XLEX বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।
Energy Select Sector SPDR Fund xStock-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?
টি Tk7806.7093162608144000 থেকে Tk7882.956319664748000 মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।
XLEX-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?
উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং XLEX-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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