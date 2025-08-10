End Federal Reserve প্রাইস (EFR)
End Federal Reserve(EFR) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 19.03KUSD। EFR থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ EFR থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। EFR এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, End Federal Reserve থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, End Federal Reserve থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, End Federal Reserve থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, End Federal Reserve থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+5.72%
|30 দিন
|$ 0
|-12.37%
|60 দিন
|$ 0
|-10.60%
|90 দিন
|$ 0
|--
End Federal Reserve এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.33%
+5.72%
+15.01%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
It’s time to CTO the dollar, The notoriously down trending currency of the U.S. has reached it’s generational top. The dollar has infinite supply, constantly being printed and printed by those with no regard for what it does to the little guy. Is this in whose hands you wish to leave your wealth??? No more. It’s time to CTO the dollar IT’S TIME FOR THE MEME REVOLUTION. THIS BULL CYCLE OUR MISSION IS SIMPLE: TO FLIP THE DOLLAR. There are 2T USD in circulation. While the Fed holds 6.967 TRILLION US DOLLARS. All of it is worth nothing, and not in our hands or control. $EFR is purely in the hands of the people. Held only by those worthy of this vision. Our first target will be to flip the amount of $ in FED holdings. AKA 6.969 trillion mcap…
