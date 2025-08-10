Emilia প্রাইস (EMILIA)
Emilia(EMILIA) বর্তমানে 0.00014008USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 133.08KUSD। EMILIA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ EMILIA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। EMILIA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Emilia থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Emilia থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000558753 ছিল।
গত 60 দিনে, Emilia থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001176327 ছিল।
গত 90 দিনে, Emilia থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002625238812984956 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+3.92%
|30 দিন
|$ -0.0000558753
|-39.88%
|60 দিন
|$ -0.0001176327
|-83.97%
|90 দিন
|$ -0.0002625238812984956
|-65.20%
Emilia এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.56%
+3.92%
+24.12%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
milia is an advanced AI trading assistant that streamlines DeFi trading operations through natural language processing and automated execution. She acts as your personal trading companion, capable of understanding and executing complex trading requests while optimizing your idle capital through automated yield strategies. Emilia is created through the virtuals protocol but part of the UniDex ecosystem family of products.
|1 EMILIA থেকে VND
₫3.6862052
|1 EMILIA থেকে AUD
A$0.0002143224
|1 EMILIA থেকে GBP
￡0.0001036592
|1 EMILIA থেকে EUR
€0.000119068
|1 EMILIA থেকে USD
$0.00014008
|1 EMILIA থেকে MYR
RM0.0005939392
|1 EMILIA থেকে TRY
₺0.0056970536
|1 EMILIA থেকে JPY
¥0.02059176
|1 EMILIA থেকে ARS
ARS$0.18553596
|1 EMILIA থেকে RUB
₽0.0112049992
|1 EMILIA থেকে INR
₹0.0122878176
|1 EMILIA থেকে IDR
Rp2.2593545224
|1 EMILIA থেকে KRW
₩0.1945543104
|1 EMILIA থেকে PHP
₱0.00794954
|1 EMILIA থেকে EGP
￡E.0.0067994832
|1 EMILIA থেকে BRL
R$0.0007606344
|1 EMILIA থেকে CAD
C$0.0001919096
|1 EMILIA থেকে BDT
৳0.0169973072
|1 EMILIA থেকে NGN
₦0.2145171112
|1 EMILIA থেকে UAH
₴0.0057867048
|1 EMILIA থেকে VES
Bs0.01793024
|1 EMILIA থেকে CLP
$0.13531728
|1 EMILIA থেকে PKR
Rs0.0396930688
|1 EMILIA থেকে KZT
₸0.0755955728
|1 EMILIA থেকে THB
฿0.0045273856
|1 EMILIA থেকে TWD
NT$0.004188392
|1 EMILIA থেকে AED
د.إ0.0005140936
|1 EMILIA থেকে CHF
Fr0.000112064
|1 EMILIA থেকে HKD
HK$0.0010982272
|1 EMILIA থেকে MAD
.د.م0.0012663232
|1 EMILIA থেকে MXN
$0.0026012856
|1 EMILIA থেকে PLN
zł0.0005098912
|1 EMILIA থেকে RON
лв0.000609348
|1 EMILIA থেকে SEK
kr0.0013405656
|1 EMILIA থেকে BGN
лв0.0002339336
|1 EMILIA থেকে HUF
Ft0.0475319456
|1 EMILIA থেকে CZK
Kč0.0029388784
|1 EMILIA থেকে KWD
د.ك0.0000427244
|1 EMILIA থেকে ILS
₪0.0004804744