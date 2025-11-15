বিনিময়DEX+
Elysyn Ai-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। ELYSYN-এর মার্কেট ক্যাপ 5,114.4 USD। ELYSYN থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

Elysyn Ai প্রাইস (ELYSYN)

1 ELYSYN থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00055626
$0.00055626
-0.60%1D
Elysyn Ai (ELYSYN) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 03:40:31 (UTC+8)

Elysyn Ai-এর আজকের প্রাইস

আজ Elysyn Ai (ELYSYN)-এর লাইভ প্রাইস --, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.64% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ELYSYN থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি ELYSYN-এর জন্য --

Elysyn Ai বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 5,114.4 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 9.19M ELYSYN। গত 24 ঘণ্টায়, ELYSYN এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.149965 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ELYSYN গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে -9.73% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Elysyn Ai (ELYSYN) এর মার্কেট তথ্য

$ 5.11K
$ 5.11K

--
--

$ 5.11K
$ 5.11K

9.19M
9.19M

9,194,235.959072296
9,194,235.959072296

Elysyn Ai এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 5.11K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। ELYSYN এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 9.19M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 9194235.959072296। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 5.11K

Elysyn Ai-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.149965
$ 0.149965

$ 0
$ 0

--

-0.63%

-9.73%

-9.73%

Elysyn Ai (ELYSYN) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Elysyn Ai থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Elysyn Ai থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Elysyn Ai থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Elysyn Ai থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-0.63%
30 দিন$ 0-29.52%
60 দিন$ 0-49.72%
90 দিন$ 0--

Elysyn Ai এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য Elysyn Ai (ELYSYN) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, ELYSYN এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য Elysyn Ai (ELYSYN) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, Elysyn Ai এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Elysyn Ai সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

2030 সালে 1 Elysyn Ai-এর মূল্য কত হবে?
যদি Elysyn Ai বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। Elysyn Ai-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 03:40:31 (UTC+8)

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000000

$0.009107

$0.000000603

$0.000000546

$0.00000000003688

$0.1272

