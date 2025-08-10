Elixir Staked deUSD প্রাইস (SDEUSD)
Elixir Staked deUSD(SDEUSD) বর্তমানে 1.055USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 56.73MUSD। SDEUSD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SDEUSD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SDEUSD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Elixir Staked deUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00760368 ছিল।
গত 30 দিনে, Elixir Staked deUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0085075200 ছিল।
গত 60 দিনে, Elixir Staked deUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0108885495 ছিল।
গত 90 দিনে, Elixir Staked deUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0155747210154747 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00760368
|+0.73%
|30 দিন
|$ +0.0085075200
|+0.81%
|60 দিন
|$ +0.0108885495
|+1.03%
|90 দিন
|$ +0.0155747210154747
|+1.50%
Elixir Staked deUSD এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+0.73%
+0.17%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
sdeUSD is the staked version of deUSD - a fully collateralized, yield-bearing synthetic dollar powered by Elixir. Through Elixir’s native integrations with RWA issuers, deUSD serves as the default currency for BlackRock, Hamilton Lane, Apollo, and others to enter DeFi. sdeUSD will also be used as the preferred collateral within Elixir's ecosystem, with most Elixir-powered exchanges natively accepting it as yield-bearing collateral.
Elixir Staked deUSD (SDEUSD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SDEUSDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 SDEUSD থেকে VND
₫27,762.325
|1 SDEUSD থেকে AUD
A$1.61415
|1 SDEUSD থেকে GBP
￡0.7807
|1 SDEUSD থেকে EUR
€0.89675
|1 SDEUSD থেকে USD
$1.055
|1 SDEUSD থেকে MYR
RM4.4732
|1 SDEUSD থেকে TRY
₺42.90685
|1 SDEUSD থেকে JPY
¥155.085
|1 SDEUSD থেকে ARS
ARS$1,397.3475
|1 SDEUSD থেকে RUB
₽84.38945
|1 SDEUSD থেকে INR
₹92.5446
|1 SDEUSD থেকে IDR
Rp17,016.12665
|1 SDEUSD থেকে KRW
₩1,465.2684
|1 SDEUSD থেকে PHP
₱59.87125
|1 SDEUSD থেকে EGP
￡E.51.2097
|1 SDEUSD থেকে BRL
R$5.72865
|1 SDEUSD থেকে CAD
C$1.44535
|1 SDEUSD থেকে BDT
৳128.0137
|1 SDEUSD থেকে NGN
₦1,615.61645
|1 SDEUSD থেকে UAH
₴43.58205
|1 SDEUSD থেকে VES
Bs135.04
|1 SDEUSD থেকে CLP
$1,019.13
|1 SDEUSD থেকে PKR
Rs298.9448
|1 SDEUSD থেকে KZT
₸569.3413
|1 SDEUSD থেকে THB
฿34.0976
|1 SDEUSD থেকে TWD
NT$31.5445
|1 SDEUSD থেকে AED
د.إ3.87185
|1 SDEUSD থেকে CHF
Fr0.844
|1 SDEUSD থেকে HKD
HK$8.2712
|1 SDEUSD থেকে MAD
.د.م9.5372
|1 SDEUSD থেকে MXN
$19.59135
|1 SDEUSD থেকে PLN
zł3.8402
|1 SDEUSD থেকে RON
лв4.58925
|1 SDEUSD থেকে SEK
kr10.09635
|1 SDEUSD থেকে BGN
лв1.76185
|1 SDEUSD থেকে HUF
Ft357.9826
|1 SDEUSD থেকে CZK
Kč22.1339
|1 SDEUSD থেকে KWD
د.ك0.321775
|1 SDEUSD থেকে ILS
₪3.61865