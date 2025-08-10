EFL সম্পর্কে আরও

Electronic Gulden লোগো

Electronic Gulden প্রাইস (EFL)

তালিকাভুক্ত নয়

Electronic Gulden (EFL) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.126912
$0.126912$0.126912
-15.10%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
USD

আজকে Electronic Gulden (EFL) এর প্রাইস

Electronic Gulden(EFL) বর্তমানে 0.127026USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.67MUSD। EFL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Electronic Gulden এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-15.08%
Electronic Gulden এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
21.00M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ EFL থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। EFL এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Electronic Gulden (EFL) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Electronic Gulden থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0225744563698151 ছিল।
গত 30 দিনে, Electronic Gulden থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0826734494 ছিল।
গত 60 দিনে, Electronic Gulden থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0239281670 ছিল।
গত 90 দিনে, Electronic Gulden থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.05941705842343169 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.0225744563698151-15.08%
30 দিন$ +0.0826734494+65.08%
60 দিন$ -0.0239281670-18.83%
90 দিন$ +0.05941705842343169+87.88%

Electronic Gulden (EFL) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Electronic Gulden এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.116405
$ 0.116405$ 0.116405

$ 0.149742
$ 0.149742$ 0.149742

$ 1.86
$ 1.86$ 1.86

-0.19%

-15.08%

+20.34%

Electronic Gulden (EFL) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 2.67M
$ 2.67M$ 2.67M

--
----

21.00M
21.00M 21.00M

Electronic Gulden (EFL) কী?

The primary goal of e-Gulden is to position it as a solid and valuable currency in The Netherlands. The way to get there is to first educated the Dutch people to accepting the idea of cryptocurrency as money first, have them then invest a few euros in e-Gulden and by the time tens of thousands have done so, finally get merchants aboard. There is a pre-mine of 50% of the total amount of e-Gulden.

Electronic Gulden (EFL) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Electronic Gulden (EFL) এর টোকেনোমিক্স

Electronic Gulden (EFL) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। EFLটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

