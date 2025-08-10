Electronic Gulden প্রাইস (EFL)
Electronic Gulden(EFL) বর্তমানে 0.127026USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.67MUSD। EFL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ EFL থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। EFL এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Electronic Gulden থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0225744563698151 ছিল।
গত 30 দিনে, Electronic Gulden থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0826734494 ছিল।
গত 60 দিনে, Electronic Gulden থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0239281670 ছিল।
গত 90 দিনে, Electronic Gulden থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.05941705842343169 ছিল।
Electronic Gulden এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.19%
-15.08%
+20.34%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The primary goal of e-Gulden is to position it as a solid and valuable currency in The Netherlands. The way to get there is to first educated the Dutch people to accepting the idea of cryptocurrency as money first, have them then invest a few euros in e-Gulden and by the time tens of thousands have done so, finally get merchants aboard. There is a pre-mine of 50% of the total amount of e-Gulden.
Electronic Gulden (EFL) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। EFLটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 EFL থেকে VND
₫3,342.68919
|1 EFL থেকে AUD
A$0.19434978
|1 EFL থেকে GBP
￡0.09399924
|1 EFL থেকে EUR
€0.1079721
|1 EFL থেকে USD
$0.127026
|1 EFL থেকে MYR
RM0.53859024
|1 EFL থেকে TRY
₺5.16614742
|1 EFL থেকে JPY
¥18.672822
|1 EFL থেকে ARS
ARS$168.245937
|1 EFL থেকে RUB
₽10.16080974
|1 EFL থেকে INR
₹11.14272072
|1 EFL থেকে IDR
Rp2,048.80616478
|1 EFL থেকে KRW
₩176.42387088
|1 EFL থেকে PHP
₱7.2087255
|1 EFL থেকে EGP
￡E.6.16584204
|1 EFL থেকে BRL
R$0.68975118
|1 EFL থেকে CAD
C$0.17402562
|1 EFL থেকে BDT
৳15.41333484
|1 EFL থেকে NGN
₦194.52634614
|1 EFL থেকে UAH
₴5.24744406
|1 EFL থেকে VES
Bs16.259328
|1 EFL থেকে CLP
$122.707116
|1 EFL থেকে PKR
Rs35.99408736
|1 EFL থেকে KZT
₸68.55085116
|1 EFL থেকে THB
฿4.10548032
|1 EFL থেকে TWD
NT$3.7980774
|1 EFL থেকে AED
د.إ0.46618542
|1 EFL থেকে CHF
Fr0.1016208
|1 EFL থেকে HKD
HK$0.99588384
|1 EFL থেকে MAD
.د.م1.14831504
|1 EFL থেকে MXN
$2.35887282
|1 EFL থেকে PLN
zł0.46237464
|1 EFL থেকে RON
лв0.5525631
|1 EFL থেকে SEK
kr1.21563882
|1 EFL থেকে BGN
лв0.21213342
|1 EFL থেকে HUF
Ft43.10246232
|1 EFL থেকে CZK
Kč2.66500548
|1 EFL থেকে KWD
د.ك0.03874293
|1 EFL থেকে ILS
₪0.43569918