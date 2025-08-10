Elastic Finance Token প্রাইস (EEFI)
Elastic Finance Token(EEFI) বর্তমানে 48.41USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.81MUSD। EEFI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ EEFI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। EEFI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Elastic Finance Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1.4 ছিল।
গত 30 দিনে, Elastic Finance Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +11.0027603480 ছিল।
গত 60 দিনে, Elastic Finance Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +7.1133460360 ছিল।
গত 90 দিনে, Elastic Finance Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -7.7257806837646 ছিল।
Elastic Finance Token এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.84%
+2.98%
+13.52%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Elastic Protocol is an ecosystem of unique yield strategies that help you earn yield, amplify, and stretch it across all market conditions. We take a different balanced approach to finding and creating yield opportunities in the ever changing crypto markets. Our strategies help users stay protected and hedged from volatility risks while having the ability to generate outsized returns in any market... The $EEFI token is key to all this.
MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!
Elastic Finance Token (EEFI) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। EEFIটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
