El Dorito প্রাইস (DORITO)
El Dorito(DORITO) বর্তমানে 0.03755481USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.25MUSD। DORITO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ DORITO থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DORITO এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, El Dorito থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0003395110742462 ছিল।
গত 30 দিনে, El Dorito থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0019700276 ছিল।
গত 60 দিনে, El Dorito থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0021559540 ছিল।
গত 90 দিনে, El Dorito থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.020061180930127536 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.0003395110742462
|-0.89%
|30 দিন
|$ +0.0019700276
|+5.25%
|60 দিন
|$ -0.0021559540
|-5.74%
|90 দিন
|$ -0.020061180930127536
|-34.81%
El Dorito এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.49%
-0.89%
-2.20%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
El Dorito (previously El Dorado) is a crosschain trading and portfolio management platform that offers a swapping interface, a multichain yield aggregator, and an on/offramp. The El Dorito Country Club token, $DORITO serves as both a marketing meme and a membership currency permitting feeless use of all features on our platform. This membership model is the first of its kind, "Crypto Country Club." Membership requires owning 0.01% supply of $DORITO, 'The World's First Gold Chip Asset'
