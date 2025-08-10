Einsteinium প্রাইস (EMC2)
Einsteinium(EMC2) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 55.59KUSD। EMC2 থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Einsteinium থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000177602737935259 ছিল।
গত 30 দিনে, Einsteinium থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Einsteinium থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Einsteinium থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.000177602737935259
|-42.03%
|30 দিন
|$ 0
|-75.92%
|60 দিন
|$ 0
|-75.54%
|90 দিন
|$ 0
|--
Einsteinium এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.61%
-42.03%
-8.90%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Einsteinium (EMC2) is a new cryptocoin with the tagline "Cryptocurrency with Wormholes". The goal of Einsteinium is to help invest in the future and fund scientific researches. The Einsteinium Foundation is setup to help raise funds from the community to fund interesting scientific projects. Einsteinium claims no coins have been pre-mined since its inception. It is powered by the Kimoto Gravity Well to ensure fair difficulty adjustment to protect themself from heavy weight miners. In order to fund the Einsteinium Foundation, all mined blocks will make a compulsory 2.5% donation to the foundation fund. The community will then vote as to which scientific project should be funded. EMC2 coin has wallet for all major platform which includes Windows, Mac, and Android.
