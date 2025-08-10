Eggplant Finance প্রাইস (EGGP)
Eggplant Finance(EGGP) বর্তমানে 0.00678345USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.95KUSD। EGGP থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ EGGP থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। EGGP এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Eggplant Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Eggplant Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0007513830 ছিল।
গত 60 দিনে, Eggplant Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0008477026 ছিল।
গত 90 দিনে, Eggplant Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000711282061872542 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.30%
|30 দিন
|$ +0.0007513830
|+11.08%
|60 দিন
|$ +0.0008477026
|+12.50%
|90 দিন
|$ +0.000711282061872542
|+11.71%
Eggplant Finance এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.16%
-0.30%
+5.46%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Eggplant Finance is a DeFi protocol that runs on Binance Smart Chain, with the goal of delivering innovative yield farming features and token-based gaming/NFT elements. The Eggplant platform will feature a variety of token based mini games, NFT staking pools and Marketplace, and other crypto portfolio features that aim to bring maximum gains to the customers.
