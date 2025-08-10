EGGP সম্পর্কে আরও

Eggplant Finance প্রাইস (EGGP)

এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
আজকে Eggplant Finance (EGGP) এর প্রাইস

Eggplant Finance(EGGP) বর্তমানে 0.00678345USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.95KUSD। EGGP থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Eggplant Finance এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

435.41K USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ EGGP থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। EGGP এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Eggplant Finance (EGGP) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Eggplant Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Eggplant Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0007513830 ছিল।
গত 60 দিনে, Eggplant Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0008477026 ছিল।
গত 90 দিনে, Eggplant Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000711282061872542 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-0.30%
30 দিন$ +0.0007513830+11.08%
60 দিন$ +0.0008477026+12.50%
90 দিন$ +0.000711282061872542+11.71%

Eggplant Finance (EGGP) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Eggplant Finance এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

Eggplant Finance (EGGP) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

Eggplant Finance (EGGP) কী?

Eggplant Finance is a DeFi protocol that runs on Binance Smart Chain, with the goal of delivering innovative yield farming features and token-based gaming/NFT elements. The Eggplant platform will feature a variety of token based mini games, NFT staking pools and Marketplace, and other crypto portfolio features that aim to bring maximum gains to the customers.

Eggplant Finance (EGGP) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। EGGPটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

EGGP থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 EGGP থেকে VND
178.50648675
1 EGGP থেকে AUD
A$0.0103786785
1 EGGP থেকে GBP
0.005019753
1 EGGP থেকে EUR
0.0057659325
1 EGGP থেকে USD
$0.00678345
1 EGGP থেকে MYR
RM0.028761828
1 EGGP থেকে TRY
0.2766969255
1 EGGP থেকে JPY
¥0.99716715
1 EGGP থেকে ARS
ARS$8.984679525
1 EGGP থেকে RUB
0.5408444685
1 EGGP থেকে INR
0.595044234
1 EGGP থেকে IDR
Rp109.4104685535
1 EGGP থেকে KRW
9.421398036
1 EGGP থেকে PHP
0.3849607875
1 EGGP থেকে EGP
￡E.0.3267587865
1 EGGP থেকে BRL
R$0.0368341335
1 EGGP থেকে CAD
C$0.0092933265
1 EGGP থেকে BDT
0.823103823
1 EGGP থেকে NGN
10.3881074955
1 EGGP থেকে UAH
0.2802243195
1 EGGP থেকে VES
Bs0.8682816
1 EGGP থেকে CLP
$6.57316305
1 EGGP থেকে PKR
Rs1.922158392
1 EGGP থেকে KZT
3.660756627
1 EGGP থেকে THB
฿0.2175452415
1 EGGP থেকে TWD
NT$0.202825155
1 EGGP থেকে AED
د.إ0.0248952615
1 EGGP থেকে CHF
Fr0.00542676
1 EGGP থেকে HKD
HK$0.053182248
1 EGGP থেকে MAD
.د.م0.061322388
1 EGGP থেকে MXN
$0.1259686665
1 EGGP থেকে PLN
0.024691758
1 EGGP থেকে RON
лв0.0295080075
1 EGGP থেকে SEK
kr0.0649176165
1 EGGP থেকে BGN
лв0.0113283615
1 EGGP থেকে HUF
Ft2.301760254
1 EGGP থেকে CZK
0.142316781
1 EGGP থেকে KWD
د.ك0.00205538535
1 EGGP থেকে ILS
0.0232672335