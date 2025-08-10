EDGESOL সম্পর্কে আরও

Edgevana Staked SOL লোগো

Edgevana Staked SOL প্রাইস (EDGESOL)

তালিকাভুক্ত নয়

Edgevana Staked SOL (EDGESOL) লাইভ প্রাইস চার্ট

$222.04
$222.04$222.04
+2.20%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Edgevana Staked SOL (EDGESOL) এর প্রাইস

Edgevana Staked SOL(EDGESOL) বর্তমানে 222.04USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.74MUSD। EDGESOL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Edgevana Staked SOL এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+2.21%
Edgevana Staked SOL এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
19.68K USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ EDGESOL থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। EDGESOL এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Edgevana Staked SOL (EDGESOL) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Edgevana Staked SOL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +4.81 ছিল।
গত 30 দিনে, Edgevana Staked SOL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +29.6792208440 ছিল।
গত 60 দিনে, Edgevana Staked SOL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +48.2994508360 ছিল।
গত 90 দিনে, Edgevana Staked SOL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +14.08941689562364 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +4.81+2.21%
30 দিন$ +29.6792208440+13.37%
60 দিন$ +48.2994508360+21.75%
90 দিন$ +14.08941689562364+6.78%

Edgevana Staked SOL (EDGESOL) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Edgevana Staked SOL এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 216.35
$ 216.35$ 216.35

$ 224.0
$ 224.0$ 224.0

$ 324.07
$ 324.07$ 324.07

-0.61%

+2.21%

+14.92%

Edgevana Staked SOL (EDGESOL) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 3.74M
$ 3.74M$ 3.74M

--
----

19.68K
19.68K 19.68K

Edgevana Staked SOL (EDGESOL) কী?

edgeSOL is a liquid staking token powered by the Edgevana Stake Pool, delegating to the top validators running on Edgevana, one of the leading infrastructure providers for Solana Validators

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত।

Edgevana Staked SOL (EDGESOL) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Edgevana Staked SOL (EDGESOL) এর টোকেনোমিক্স

Edgevana Staked SOL (EDGESOL) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। EDGESOLটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Edgevana Staked SOL (EDGESOL) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

EDGESOL থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 EDGESOL থেকে VND
5,842,982.6
1 EDGESOL থেকে AUD
A$339.7212
1 EDGESOL থেকে GBP
164.3096
1 EDGESOL থেকে EUR
188.734
1 EDGESOL থেকে USD
$222.04
1 EDGESOL থেকে MYR
RM941.4496
1 EDGESOL থেকে TRY
9,030.3668
1 EDGESOL থেকে JPY
¥32,639.88
1 EDGESOL থেকে ARS
ARS$294,091.98
1 EDGESOL থেকে RUB
17,760.9796
1 EDGESOL থেকে INR
19,477.3488
1 EDGESOL থেকে IDR
Rp3,581,289.8212
1 EDGESOL থেকে KRW
308,386.9152
1 EDGESOL থেকে PHP
12,600.77
1 EDGESOL থেকে EGP
￡E.10,777.8216
1 EDGESOL থেকে BRL
R$1,205.6772
1 EDGESOL থেকে CAD
C$304.1948
1 EDGESOL থেকে BDT
26,942.3336
1 EDGESOL থেকে NGN
340,029.8356
1 EDGESOL থেকে UAH
9,172.4724
1 EDGESOL থেকে VES
Bs28,421.12
1 EDGESOL থেকে CLP
$214,490.64
1 EDGESOL থেকে PKR
Rs62,917.2544
1 EDGESOL থেকে KZT
119,826.1064
1 EDGESOL থেকে THB
฿7,176.3328
1 EDGESOL থেকে TWD
NT$6,638.996
1 EDGESOL থেকে AED
د.إ814.8868
1 EDGESOL থেকে CHF
Fr177.632
1 EDGESOL থেকে HKD
HK$1,740.7936
1 EDGESOL থেকে MAD
.د.م2,007.2416
1 EDGESOL থেকে MXN
$4,123.2828
1 EDGESOL থেকে PLN
808.2256
1 EDGESOL থেকে RON
лв965.874
1 EDGESOL থেকে SEK
kr2,124.9228
1 EDGESOL থেকে BGN
лв370.8068
1 EDGESOL থেকে HUF
Ft75,342.6128
1 EDGESOL থেকে CZK
4,658.3992
1 EDGESOL থেকে KWD
د.ك67.7222
1 EDGESOL থেকে ILS
761.5972