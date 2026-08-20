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Ease Staked NXM-এর আজকের লাইভ প্রাইস 52.69 USD। STNXM-এর মার্কেট ক্যাপ 6,005,611 USD। STNXM-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Ease Staked NXM-এর আজকের লাইভ প্রাইস 52.69 USD। STNXM-এর মার্কেট ক্যাপ 6,005,611 USD। STNXM-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

STNXM সম্পর্কে আরও

STNXM প্রাইসের তথ্য

STNXM কী

STNXM হোয়াইটপেপার

STNXM অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

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Ease Staked NXM প্রাইস (STNXM)

তালিকাভুক্ত নয়

1 STNXM থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$52.69
$52.69$52.69
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Ease Staked NXM (STNXM) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 20:45:07 (UTC+8)

Ease Staked NXM-এর আজকের প্রাইস

আজ Ease Staked NXM (STNXM)-এর লাইভ প্রাইস $ 52.69, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান STNXM থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি STNXM-এর জন্য $ 52.69

Ease Staked NXM বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 6,005,611 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 113.97K STNXM। গত 24 ঘণ্টায়, STNXM এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0 (নিম্ন) এবং $ 0.0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 62.88 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 39.07

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, STNXM গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 465.91-তে পৌঁছেছে।

Ease Staked NXM (STNXM) এর মার্কেট তথ্য

$ 6.01M
$ 6.01M$ 6.01M

$ 465.91
$ 465.91$ 465.91

$ 6.01M
$ 6.01M$ 6.01M

113.97K
113.97K 113.97K

113,960.5540291475
113,960.5540291475 113,960.5540291475

Ease Staked NXM এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 6.01M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 465.91। STNXM এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 113.97K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 113960.5540291475। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 6.01M

Ease Staked NXM-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 62.88
$ 62.88$ 62.88

$ 39.07
$ 39.07$ 39.07

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0.00%

0.00%

Ease Staked NXM (STNXM) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Ease Staked NXM থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Ease Staked NXM থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +9.7603693660 ছিল।
গত 60 দিনে, Ease Staked NXM থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +8.2688840740 ছিল।
গত 90 দিনে, Ease Staked NXM থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ +9.7603693660+18.52%
60 দিন$ +8.2688840740+15.69%
90 দিন----

Ease Staked NXM এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Ease Staked NXM (STNXM) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, STNXM এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Ease Staked NXM (STNXM) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Ease Staked NXM এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Ease Staked NXM এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? STNXM এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Ease Staked NXM প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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Ease Staked NXM সম্পর্কে

বর্তমানে Ease Staked NXM-এর মূল্য কত?

Ease Staked NXM বর্তমানে Tk6479.7654989568732000 দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এর দামের পরিবর্তন হয়েছে --%। এই লাইভ দামটি সত্যিকারের সময়ের বাজারের ক্রিয়াকলাপ এবং বিনিয়োগকারীদের মনোভাবের একটি ঝলক দেয়।

আজ STNXM উপরে নাকি নিচে যাচ্ছে?

STNXM গত ২৪ ঘন্টায় দামের পরিবর্তন দেখিয়েছে, যা বাজার সাম্প্রতিক খবর, ট্রেডিং ভলিউম এবং Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Tokens ইকোসিস্টেমের উন্নয়নের প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে।

আজ Ease Staked NXM কতটা জনপ্রিয়?

োকেনটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা দেখায় কতজন ট্রেডার সক্রিয়ভাবে STNXM কিনছে বা বিক্রি করছে।

Ease Staked NXM অন্যান্য ক্রিপ্টো অ্যাসেট থেকে কীভাবে আলাদা?

Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Tokens ক্যাটাগরির অংশ এবং -- নেটওয়ার্কে নির্মিত, STNXM তার ইকোসিস্টেমে একটি নির্দিষ্ট উপযোগিতা এবং ভূমিকা প্রদান করে, যা পেমেন্ট, স্টেকিং, গভর্নেন্স বা অ্যাপ্লিকেশন-নির্দিষ্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

বাজারে কতটা STNXM রয়েছে?

আজ প্রচলিত টোকেনের সংখ্যা হল 113969.2803451751, যা টোকেনের স্বল্পতা এবং সামগ্রিক বাজার মূল্য নির্ধারণে সহায়তা করে।

Ease Staked NXM-এর সর্বকালের উচ্চ ও নিম্ন দাম কত?

টোকেনটির সর্বোচ্চ রেকর্ড করা দাম (ATH) হল Tk7732.9218936118464000, আর সর্বনিম্ন পয়েন্ট (ATL) হল Tk4804.7910048252996000, যা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীদের দামের চক্র মূল্যায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট দেয়।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Ease Staked NXM সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 20:45:07 (UTC+8)

Ease Staked NXM (STNXM) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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