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E Money Network-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। EMYC-এর মার্কেট ক্যাপ 243,627 USD। EMYC-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!E Money Network-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। EMYC-এর মার্কেট ক্যাপ 243,627 USD। EMYC-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

EMYC সম্পর্কে আরও

EMYC প্রাইসের তথ্য

EMYC কী

EMYC হোয়াইটপেপার

EMYC অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

EMYC টোকেনোমিক্স

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E Money Network প্রাইস (EMYC)

তালিকাভুক্ত নয়

1 EMYC থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00095739
$0.00095739$0.00095739
-0.04%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
E Money Network (EMYC) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 20:43:23 (UTC+8)

E Money Network-এর আজকের প্রাইস

আজ E Money Network (EMYC)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.73% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান EMYC থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি EMYC-এর জন্য $ 0

E Money Network বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 243,627 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 254.48M EMYC। গত 24 ঘণ্টায়, EMYC এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0.00117665 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.177325 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, EMYC গত ঘণ্টায় +0.01% এবং গত 7 দিনে +13.16% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 6.05K-তে পৌঁছেছে।

E Money Network (EMYC) এর মার্কেট তথ্য

$ 243.63K
$ 243.63K$ 243.63K

$ 6.05K
$ 6.05K$ 6.05K

$ 382.95K
$ 382.95K$ 382.95K

254.48M
254.48M 254.48M

400,000,000.0
400,000,000.0 400,000,000.0

E Money Network এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 243.63K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 6.05K। EMYC এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 254.48M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 400000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 382.95K

E Money Network-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00117665
$ 0.00117665$ 0.00117665
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00117665
$ 0.00117665$ 0.00117665

$ 0.177325
$ 0.177325$ 0.177325

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

-2.73%

+13.16%

+13.16%

E Money Network (EMYC) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, E Money Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, E Money Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, E Money Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, E Money Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-2.73%
30 দিন$ 0+3.02%
60 দিন$ 0-18.57%
90 দিন$ 0--

E Money Network এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য E Money Network (EMYC) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, EMYC এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
E Money Network (EMYC) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, E Money Network এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে E Money Network এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? EMYC এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, E Money Network প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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E Money Network (EMYC) রিসোর্স

হোয়াইটপেপার
অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

BNB Chain EcosystemLayer 1 (L1)Neobank

E Money Network সম্পর্কে

E Money Network-এর বাস্তব দাম কত?

E Money Network Tk দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় -2.73% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। এই রিয়েল-টাইম তথ্য একাধিক স্পট মার্কেট থেকে সংগৃহীত ডেটা মিলিয়ে প্রতিফলিত হয়।

EMYC-এর আজকের অস্থিরতা কত?

EMYC-এর গত ২৪ ঘন্টার মধ্যে দামের অস্থিরতা --%। উচ্চ অস্থিরতা দ্রুত দামের পরিবর্তন দেখায়, আর নিম্ন অস্থিরতা স্থিতিশীলতার ইঙ্গিত দেয়।

E Money Network-এর ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং রেঞ্জ কত?

টোকেনটি Tk (নিম্ন) থেকে Tk0.1447032847665136620000 (উচ্চ) পর্যন্ত ওঠানামা করেছে। ট্রেডাররা এটি দৈনিক গতিবিধি এবং বাজারের শক্তি মূল্যায়নে প্রায়ই ব্যবহার করে থাকেন।

EMYC কত ট্রেডিং ভলিউম তৈরি করেছে?

গত ২৪ ঘন্টায়, EMYC Tk-- ট্রেডিং কার্যকলাপ সংগ্রহ করেছে, যা বাজার এই অ্যাসেটের সঙ্গে কতটা সক্রিয়ভাবে জড়িত তা দেখায়।

বর্তমান দাম এর এটিএইচ এবং এটিএলের সঙ্গে তুলনা করলে কেমন?

সর্বকালীন উচ্চতম দাম Tk21.80725786871375100000, আর সর্বকালীন নিম্নতম দাম Tk। বর্তমান দাম এই স্তরগুলোর সঙ্গে তুলনা করে ট্রেডাররা দীর্ঘমেয়াদী চক্র বুঝতে পারে।

E Money Network-এর বাজারের তরলতা কতটা শক্তিশালী?

তরলতার শক্তি --/১০০ রেটিং পাওয়া গেছে, যা অর্ডার বুকের গভীরতা এবং সক্রিয় ট্রেডিং সেশনে সহজে কার্যকর হওয়ার সুবিধা দেখায়।

EMYC অন্যান্য Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Layer 1 (L1),Wallets,Real World Assets (RWA),Neobank টোকেনের সঙ্গে তুলনা করলে কেমন?

Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Layer 1 (L1),Wallets,Real World Assets (RWA),Neobank ক্যাটাগরিতে, EMYC প্রতিযোগিতামূলক পারফরম্যান্স দেখাচ্ছে, যা Tk-- তরলতা এবং ট্রেডারদের চলমান আগ্রহ দ্বারা সমর্থিত।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: E Money Network সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 20:43:23 (UTC+8)

E Money Network (EMYC) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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