Dyordotcom প্রাইস (DYOR)
Dyordotcom(DYOR) বর্তমানে 0.00228539USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.06MUSD। DYOR থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ DYOR থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DYOR এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Dyordotcom থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00012558 ছিল।
গত 30 দিনে, Dyordotcom থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0003271938 ছিল।
গত 60 দিনে, Dyordotcom থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000171344 ছিল।
গত 90 দিনে, Dyordotcom থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000730383193547163 ছিল।
Dyordotcom এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.23%
+5.81%
+12.70%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Your go-to platform for real-time crypto insights, charts, and trading! Providing traders with transparency and control in Web3. All the Digital Tools for Your Crypto Project in One Place DYOR brings everything you need to manage, grow, and scale your crypto project into one seamless platform. Whether you're launching a new token, managing a thriving community, or building long-term strategies, we’ve got you covered. Our dashboard integrates essential tools for transparency, marketing, analytics, and security, all in one user-friendly interface.. - Powerful capabilities in a streamlined UX - Transparent pricing - Proprietary software - Responsive customer service - Next Gen trading features
Dyordotcom (DYOR) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। DYORটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
