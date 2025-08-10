DYAD সম্পর্কে আরও

Dyad লোগো

Dyad প্রাইস (DYAD)

তালিকাভুক্ত নয়

Dyad (DYAD) লাইভ প্রাইস চার্ট

$1.39
$1.39$1.39
0.00%1D
mexc
USD

আজকে Dyad (DYAD) এর প্রাইস

Dyad(DYAD) বর্তমানে 1.39USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 23.60KUSD। DYAD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Dyad এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
--
Dyad এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
17.03K USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ DYAD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DYAD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Dyad (DYAD) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Dyad থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Dyad থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.5336221120 ছিল।
গত 60 দিনে, Dyad থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.5406138120 ছিল।
গত 90 দিনে, Dyad থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.3885946986876708 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ +0.5336221120+38.39%
60 দিন$ +0.5406138120+38.89%
90 দিন$ +0.3885946986876708+38.80%

Dyad (DYAD) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Dyad এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.39
$ 1.39$ 1.39

--

--

+20.56%

Dyad (DYAD) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 23.60K
$ 23.60K$ 23.60K

--
----

17.03K
17.03K 17.03K

Dyad (DYAD) কী?

DYAD is the first capital efficient overcollateralized stablecoin.

Dyad (DYAD) এর টোকেনোমিক্স

Dyad (DYAD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। DYADটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

DYAD থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 DYAD থেকে VND
36,577.85
1 DYAD থেকে AUD
A$2.1267
1 DYAD থেকে GBP
1.0286
1 DYAD থেকে EUR
1.1815
1 DYAD থেকে USD
$1.39
1 DYAD থেকে MYR
RM5.8936
1 DYAD থেকে TRY
56.5313
1 DYAD থেকে JPY
¥204.33
1 DYAD থেকে ARS
ARS$1,841.055
1 DYAD থেকে RUB
111.1861
1 DYAD থেকে INR
121.9308
1 DYAD থেকে IDR
Rp22,419.3517
1 DYAD থেকে KRW
1,930.5432
1 DYAD থেকে PHP
78.8825
1 DYAD থেকে EGP
￡E.67.4706
1 DYAD থেকে BRL
R$7.5477
1 DYAD থেকে CAD
C$1.9043
1 DYAD থেকে BDT
168.6626
1 DYAD থেকে NGN
2,128.6321
1 DYAD থেকে UAH
57.4209
1 DYAD থেকে VES
Bs177.92
1 DYAD থেকে CLP
$1,342.74
1 DYAD থেকে PKR
Rs393.8704
1 DYAD থেকে KZT
750.1274
1 DYAD থেকে THB
฿44.9248
1 DYAD থেকে TWD
NT$41.561
1 DYAD থেকে AED
د.إ5.1013
1 DYAD থেকে CHF
Fr1.112
1 DYAD থেকে HKD
HK$10.8976
1 DYAD থেকে MAD
.د.م12.5656
1 DYAD থেকে MXN
$25.8123
1 DYAD থেকে PLN
5.0596
1 DYAD থেকে RON
лв6.0465
1 DYAD থেকে SEK
kr13.3023
1 DYAD থেকে BGN
лв2.3213
1 DYAD থেকে HUF
Ft471.6548
1 DYAD থেকে CZK
29.1622
1 DYAD থেকে KWD
د.ك0.42395
1 DYAD থেকে ILS
4.7677