DWAKE সম্পর্কে আরও

DWAKE প্রাইসের তথ্য

DWAKE অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

DWAKE টোকেনোমিক্স

DWAKE প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

Dwake On Sol লোগো

Dwake On Sol প্রাইস (DWAKE)

তালিকাভুক্ত নয়

Dwake On Sol (DWAKE) লাইভ প্রাইস চার্ট

--
----
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Dwake On Sol (DWAKE) এর প্রাইস

Dwake On Sol(DWAKE) বর্তমানে 0.00000899USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 8.99KUSD। DWAKE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Dwake On Sol এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
--
Dwake On Sol এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
1.00B USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ DWAKE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DWAKE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Dwake On Sol (DWAKE) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Dwake On Sol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Dwake On Sol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000007375 ছিল।
গত 60 দিনে, Dwake On Sol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000014028 ছিল।
গত 90 দিনে, Dwake On Sol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00000273922790477447 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ -0.0000007375-8.20%
60 দিন$ -0.0000014028-15.60%
90 দিন$ -0.00000273922790477447-23.35%

Dwake On Sol (DWAKE) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Dwake On Sol এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00101237
$ 0.00101237$ 0.00101237

--

--

+1.25%

Dwake On Sol (DWAKE) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 8.99K
$ 8.99K$ 8.99K

--
----

1.00B
1.00B 1.00B

Dwake On Sol (DWAKE) কী?

Dwake is a community driven decentralized meme token with a dedicated team, pushing and developing behind the scenes to make this the biggest memecoin of 2024! Our community believes in us and we believe in them. Financial freedom is just around the corner.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Dwake On Sol (DWAKE) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Dwake On Sol (DWAKE) এর টোকেনোমিক্স

Dwake On Sol (DWAKE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। DWAKEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Dwake On Sol (DWAKE) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

DWAKE থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 DWAKE থেকে VND
0.23657185
1 DWAKE থেকে AUD
A$0.0000137547
1 DWAKE থেকে GBP
0.0000066526
1 DWAKE থেকে EUR
0.0000076415
1 DWAKE থেকে USD
$0.00000899
1 DWAKE থেকে MYR
RM0.0000381176
1 DWAKE থেকে TRY
0.0003656233
1 DWAKE থেকে JPY
¥0.00132153
1 DWAKE থেকে ARS
ARS$0.011907255
1 DWAKE থেকে RUB
0.0007191101
1 DWAKE থেকে INR
0.0007886028
1 DWAKE থেকে IDR
Rp0.1449999797
1 DWAKE থেকে KRW
0.0124860312
1 DWAKE থেকে PHP
0.0005101825
1 DWAKE থেকে EGP
￡E.0.0004363746
1 DWAKE থেকে BRL
R$0.0000488157
1 DWAKE থেকে CAD
C$0.0000123163
1 DWAKE থেকে BDT
0.0010908466
1 DWAKE থেকে NGN
0.0137671961
1 DWAKE থেকে UAH
0.0003713769
1 DWAKE থেকে VES
Bs0.00115072
1 DWAKE থেকে CLP
$0.00868434
1 DWAKE থেকে PKR
Rs0.0025474064
1 DWAKE থেকে KZT
0.0048515434
1 DWAKE থেকে THB
฿0.0002905568
1 DWAKE থেকে TWD
NT$0.000268801
1 DWAKE থেকে AED
د.إ0.0000329933
1 DWAKE থেকে CHF
Fr0.000007192
1 DWAKE থেকে HKD
HK$0.0000704816
1 DWAKE থেকে MAD
.د.م0.0000812696
1 DWAKE থেকে MXN
$0.0001669443
1 DWAKE থেকে PLN
0.0000327236
1 DWAKE থেকে RON
лв0.0000391065
1 DWAKE থেকে SEK
kr0.0000860343
1 DWAKE থেকে BGN
лв0.0000150133
1 DWAKE থেকে HUF
Ft0.0030504868
1 DWAKE থেকে CZK
0.0001886102
1 DWAKE থেকে KWD
د.ك0.00000274195
1 DWAKE থেকে ILS
0.0000308357