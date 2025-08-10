Ducky প্রাইস (DUCKY)
Ducky(DUCKY) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 179.54KUSD। DUCKY থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Ducky থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Ducky থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Ducky থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Ducky থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+5.33%
|30 দিন
|$ 0
|+20.33%
|60 দিন
|$ 0
|+6.45%
|90 দিন
|$ 0
|--
Ducky এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.60%
+5.33%
+19.88%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Introducing Ducky $DUCKY, the new ERC meme token ready to ride the wave of the upcoming bull run! While Matt Furie's Pepe is iconic, many fans might not know about his brother, Jason Furie, who also played a crucial role in Pepe's success. One of Jason’s well-loved creations is Ducky the Duck, now the face of $DUCKY. With $PEPE soaring in popularity, $DUCKY aims to follow in its footsteps, bringing a fresh twist and humor to the meme coin world. Join the flock and watch as $DUCKY makes its mark this season!
Ducky (DUCKY) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। DUCKYটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 DUCKY থেকে VND
₫--
|1 DUCKY থেকে AUD
A$--
|1 DUCKY থেকে GBP
￡--
|1 DUCKY থেকে EUR
€--
|1 DUCKY থেকে USD
$--
|1 DUCKY থেকে MYR
RM--
|1 DUCKY থেকে TRY
₺--
|1 DUCKY থেকে JPY
¥--
|1 DUCKY থেকে ARS
ARS$--
|1 DUCKY থেকে RUB
₽--
|1 DUCKY থেকে INR
₹--
|1 DUCKY থেকে IDR
Rp--
|1 DUCKY থেকে KRW
₩--
|1 DUCKY থেকে PHP
₱--
|1 DUCKY থেকে EGP
￡E.--
|1 DUCKY থেকে BRL
R$--
|1 DUCKY থেকে CAD
C$--
|1 DUCKY থেকে BDT
৳--
|1 DUCKY থেকে NGN
₦--
|1 DUCKY থেকে UAH
₴--
|1 DUCKY থেকে VES
Bs--
|1 DUCKY থেকে CLP
$--
|1 DUCKY থেকে PKR
Rs--
|1 DUCKY থেকে KZT
₸--
|1 DUCKY থেকে THB
฿--
|1 DUCKY থেকে TWD
NT$--
|1 DUCKY থেকে AED
د.إ--
|1 DUCKY থেকে CHF
Fr--
|1 DUCKY থেকে HKD
HK$--
|1 DUCKY থেকে MAD
.د.م--
|1 DUCKY থেকে MXN
$--
|1 DUCKY থেকে PLN
zł--
|1 DUCKY থেকে RON
лв--
|1 DUCKY থেকে SEK
kr--
|1 DUCKY থেকে BGN
лв--
|1 DUCKY থেকে HUF
Ft--
|1 DUCKY থেকে CZK
Kč--
|1 DUCKY থেকে KWD
د.ك--
|1 DUCKY থেকে ILS
₪--