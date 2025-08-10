Druid AI প্রাইস (DRU)
Druid AI(DRU) বর্তমানে 0.00003468USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 34.68KUSD। DRU থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ DRU থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DRU এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Druid AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Druid AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000003860 ছিল।
গত 60 দিনে, Druid AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000024879 ছিল।
গত 90 দিনে, Druid AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000007717089960611755 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.85%
|30 দিন
|$ +0.0000003860
|+1.11%
|60 দিন
|$ +0.0000024879
|+7.17%
|90 দিন
|$ -0.000007717089960611755
|-18.20%
Druid AI এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-2.07%
+0.85%
+12.09%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
We are pioneering a revolutionary AI platform that empowers users to transform any image or NFT into a fully interactive AI agent. This groundbreaking innovation merges the cutting-edge worlds of artificial intelligence, blockchain technology, and digital assets, creating a unique ecosystem where your visuals come alive with intelligence and interactivity. At the heart of our ecosystem is the Solana blockchain, renowned for its speed, scalability, and low transaction costs. By leveraging Solana’s robust infrastructure, we ensure a seamless, secure, and efficient experience for users, developers, and creators. This decentralized framework provides the perfect foundation for integrating AI technology with NFTs, ensuring transparency, ownership, and scalability. Our native token, DRU, plays a pivotal role in this ecosystem. Acting as a gate pass to our platform, DRU grants holders exclusive access to our transformative technology and services. Users can utilize DRU to unlock premium features, interact with their AI agents, and even participate in governance.
MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!
Druid AI (DRU) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। DRUটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 DRU থেকে VND
₫0.9126042
|1 DRU থেকে AUD
A$0.0000530604
|1 DRU থেকে GBP
￡0.0000256632
|1 DRU থেকে EUR
€0.000029478
|1 DRU থেকে USD
$0.00003468
|1 DRU থেকে MYR
RM0.0001470432
|1 DRU থেকে TRY
₺0.0014104356
|1 DRU থেকে JPY
¥0.00509796
|1 DRU থেকে ARS
ARS$0.04593366
|1 DRU থেকে RUB
₽0.0027740532
|1 DRU থেকে INR
₹0.0030421296
|1 DRU থেকে IDR
Rp0.5593547604
|1 DRU থেকে KRW
₩0.0481663584
|1 DRU থেকে PHP
₱0.00196809
|1 DRU থেকে EGP
￡E.0.0016833672
|1 DRU থেকে BRL
R$0.0001883124
|1 DRU থেকে CAD
C$0.0000475116
|1 DRU থেকে BDT
৳0.0042080712
|1 DRU থেকে NGN
₦0.0531086052
|1 DRU থেকে UAH
₴0.0014326308
|1 DRU থেকে VES
Bs0.00443904
|1 DRU থেকে CLP
$0.03350088
|1 DRU থেকে PKR
Rs0.0098269248
|1 DRU থেকে KZT
₸0.0187154088
|1 DRU থেকে THB
฿0.0011208576
|1 DRU থেকে TWD
NT$0.001036932
|1 DRU থেকে AED
د.إ0.0001272756
|1 DRU থেকে CHF
Fr0.000027744
|1 DRU থেকে HKD
HK$0.0002718912
|1 DRU থেকে MAD
.د.م0.0003135072
|1 DRU থেকে MXN
$0.0006440076
|1 DRU থেকে PLN
zł0.0001262352
|1 DRU থেকে RON
лв0.000150858
|1 DRU থেকে SEK
kr0.0003318876
|1 DRU থেকে BGN
лв0.0000579156
|1 DRU থেকে HUF
Ft0.0117676176
|1 DRU থেকে CZK
Kč0.0007275864
|1 DRU থেকে KWD
د.ك0.0000105774
|1 DRU থেকে ILS
₪0.0001189524