Drop Staked NTRN প্রাইস (DNTRN)
Drop Staked NTRN(DNTRN) বর্তমানে 0.094547USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 13.78MUSD। DNTRN থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ DNTRN থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DNTRN এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Drop Staked NTRN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.01111316 ছিল।
গত 30 দিনে, Drop Staked NTRN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0027310657 ছিল।
গত 60 দিনে, Drop Staked NTRN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0139706807 ছিল।
গত 90 দিনে, Drop Staked NTRN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.06756873724674963 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.01111316
|+13.32%
|30 দিন
|$ -0.0027310657
|-2.88%
|60 দিন
|$ -0.0139706807
|-14.77%
|90 দিন
|$ -0.06756873724674963
|-41.67%
Drop Staked NTRN এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.74%
+13.32%
+11.79%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido, deployed as an Integrated App on Neutron. It allows users to liquid-stake various Interchain assets, including ATOM, NTRN and TIA, and provides a wide range of highly efficient use cases within a deeply integrated DeFi ecosystem. The Mercury upgrade introduces a 3% APR for NTRN staking. By liquid staking with Drop and receiving dNTRN, users stay staked, keep their assets liquid, fuel DeFi, earn additional rewards, and actively support the ecosystem’s growth.
Drop Staked NTRN (DNTRN) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। DNTRNটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
