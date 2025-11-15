বিনিময়DEX+
Drop Staked INIT-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.197995 USD। DEINIT-এর মার্কেট ক্যাপ 11,200.67 USD। DEINIT থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

DEINIT সম্পর্কে আরও

DEINIT প্রাইসের তথ্য

DEINIT কী

DEINIT অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

DEINIT টোকেনোমিক্স

DEINIT প্রাইস পূর্বাভাস

$0.197995
-8.50%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
Drop Staked INIT (DEINIT) লাইভ প্রাইস চার্ট
Drop Staked INIT-এর আজকের প্রাইস

আজ Drop Staked INIT (DEINIT)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.197995, যা গত 24 ঘণ্টায় 8.55% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান DEINIT থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি DEINIT-এর জন্য $ 0.197995

Drop Staked INIT বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 11,200.67 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 56.57K DEINIT। গত 24 ঘণ্টায়, DEINIT এর ট্রেড হয়েছে $ 0.183212 (নিম্ন) এবং $ 0.21651 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.788788 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.183212

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, DEINIT গত ঘণ্টায় -0.00% এবং গত 7 দিনে +0.07% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Drop Staked INIT (DEINIT) এর মার্কেট তথ্য

$ 11.20K
--
$ 11.20K
56.57K
56,570.463117
Drop Staked INIT এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 11.20K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। DEINIT এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 56.57K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 56570.463117। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 11.20K

Drop Staked INIT-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.183212
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.21651
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.183212
$ 0.21651
$ 0.788788
$ 0.183212
-0.00%

-8.55%

+0.07%

+0.07%

Drop Staked INIT (DEINIT) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Drop Staked INIT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0185146215610855 ছিল।
গত 30 দিনে, Drop Staked INIT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0676217273 ছিল।
গত 60 দিনে, Drop Staked INIT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1234011163 ছিল।
গত 90 দিনে, Drop Staked INIT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.4411326754825967 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.0185146215610855-8.55%
30 দিন$ -0.0676217273-34.15%
60 দিন$ -0.1234011163-62.32%
90 দিন$ -0.4411326754825967-69.02%

Drop Staked INIT এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য Drop Staked INIT (DEINIT) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, DEINIT এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য Drop Staked INIT (DEINIT) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, Drop Staked INIT এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Drop Staked INIT সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

2030 সালে 1 Drop Staked INIT-এর মূল্য কত হবে?
যদি Drop Staked INIT বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। Drop Staked INIT-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
Drop Staked INIT (DEINIT) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
11-13 22:54:05ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin withdrawals continue, with a net outflow of 463.27 BTC from CEX over the past 24 hours
11-13 21:54:24ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoin ETF Candidates See Surge in 24h Trading Volume, XRP Volume Up Over 60%
11-13 16:51:43ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Plunges to 15, Market in "Extreme Fear" State
11-12 23:21:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Trading volume of meme coins on SOL and BSC chains declined today, with most maintaining narrow fluctuations within 6%
11-12 15:27:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoins Fall Across the Board, KDA Drops Over 59% in 24h
11-12 07:19:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$411 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Drop Staked INIT সম্পর্কে আরও জানুন

আরও ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কে জানুন

