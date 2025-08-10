Drep প্রাইস (DREP)
Drep(DREP) বর্তমানে 0.00225463USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 129.43KUSD। DREP থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ DREP থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DREP এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Drep থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Drep থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001187863 ছিল।
গত 60 দিনে, Drep থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0065096489 ছিল।
গত 90 দিনে, Drep থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001387612038661921 ছিল।
Drep এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Decentralized Reputation System (DREP) enables Internet platforms to quantify, monetize, and share reputation value. DREP Foundation aims to provide a blockchain infrastructure and decentralized reputation protocol. These will empower existing Internet platforms to unleash their reputation value and achieve the interconnectedness of reputation data in the Internet community. DREP's vision: - Build an infrastructure to accelerate internet platforms’ (social networking, online content providers, online games) user growth and traffic monetization - Tackle the issues of fake news/contents/accounts identification and filtering - Enhance tokenomics based on reputation-backed assets and reputation-backed currency - Establish token holders sharing pool for more targeted user acquisition
Drep (DREP) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। DREPটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
