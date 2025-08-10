draiftking প্রাইস (DKING)
draiftking(DKING) বর্তমানে 0.738296USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 15.57MUSD। DKING থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, draiftking থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0022262019877689 ছিল।
গত 30 দিনে, draiftking থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.1713072638 ছিল।
গত 60 দিনে, draiftking থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.3437630209 ছিল।
গত 90 দিনে, draiftking থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.53183383698335684 ছিল।
|আজ
|$ -0.0022262019877689
|-0.30%
|30 দিন
|$ +0.1713072638
|+23.20%
|60 দিন
|$ +0.3437630209
|+46.56%
|90 দিন
|$ +0.53183383698335684
|+257.59%
draiftking এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+1.27%
-0.30%
+85.23%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Draiftking is an agentic sports betting DAO leveraging CreatorBid's agent ecosystem and Score Vision's computer vision technology. The platform transforms sports betting into mathematical equations through its dual wager system, where investors can stake $DKING to access AI-driven strategies or contribute specialized pools. Revenue flows back to token holders through a transparent DAO structure.
draiftking (DKING) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। DKINGটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 DKING থেকে VND
₫19,428.25924
|1 DKING থেকে AUD
A$1.12959288
|1 DKING থেকে GBP
￡0.54633904
|1 DKING থেকে EUR
€0.6275516
|1 DKING থেকে USD
$0.738296
|1 DKING থেকে MYR
RM3.13037504
|1 DKING থেকে TRY
₺30.02649832
|1 DKING থেকে JPY
¥108.529512
|1 DKING থেকে ARS
ARS$977.873052
|1 DKING থেকে RUB
₽59.05629704
|1 DKING থেকে INR
₹64.76332512
|1 DKING থেকে IDR
Rp11,907.99833288
|1 DKING থেকে KRW
₩1,025.40454848
|1 DKING থেকে PHP
₱41.898298
|1 DKING থেকে EGP
￡E.35.83688784
|1 DKING থেকে BRL
R$4.00894728
|1 DKING থেকে CAD
C$1.01146552
|1 DKING থেকে BDT
৳89.58483664
|1 DKING থেকে NGN
₦1,130.61911144
|1 DKING থেকে UAH
₴30.49900776
|1 DKING থেকে VES
Bs94.501888
|1 DKING থেকে CLP
$713.193936
|1 DKING থেকে PKR
Rs209.20355456
|1 DKING থেকে KZT
₸398.42881936
|1 DKING থেকে THB
฿23.86172672
|1 DKING থেকে TWD
NT$22.0750504
|1 DKING থেকে AED
د.إ2.70954632
|1 DKING থেকে CHF
Fr0.5906368
|1 DKING থেকে HKD
HK$5.78824064
|1 DKING থেকে MAD
.د.م6.67419584
|1 DKING থেকে MXN
$13.71015672
|1 DKING থেকে PLN
zł2.68739744
|1 DKING থেকে RON
лв3.2115876
|1 DKING থেকে SEK
kr7.06549272
|1 DKING থেকে BGN
лв1.23295432
|1 DKING থেকে HUF
Ft250.51859872
|1 DKING থেকে CZK
Kč15.48945008
|1 DKING থেকে KWD
د.ك0.22518028
|1 DKING থেকে ILS
₪2.53235528